Около 170 бойцов приняли участие в соревнованиях по ММА и по зендокай карате в Благовещенске

В Приамурье прошли соревнования по смешанному боевому единоборству и зендокай карате. Проверить свои силы на открытом первенстве и чемпионате Благовещенска по ММА собрались как местные бойцы, так и из Белогорска, Свободного, Завитинска, а также Хабаровска и Магадана.

13-летний Степан Скрипаленко 4 года занимается кудо. В этом виде спорта он завоевал уже много медалей, а вот в соревнованиях по ММА участвовал впервые. И сразу умудрился досрочно закончить схватку болевым приемом.

«Он забрал мою руку. Я понял, что рука в захвате, ногу закинул и выдернул руку, – рассказал Степан, – Сложно переключиться в плане правил. Здесь нельзя бить ногами в голову, коленями, а в кудо все можно».

Для спортсменов старшего возраста подобные турниры – шанс показать себя и перейти из любителей в профессионалы. Правда, обратной дороги в таком случае у них уже не будет. Участие в профессиональных боях накладывает запрет на выступления в любительских соревнованиях.

Еще один запрет по правилам ММА касается возраста. Тем, кто не достиг 12 лет, участвовать в соревнованиях нельзя. Для ребят от 6 до 12 лет федерация провела поединки по зендокай карате. Этот стиль схож со смешанным боевым единоборством.

«У нас по правилам ММА соревнования разрешены с 12 лет. Ударные виды разрешаются детям с этого возраста. То вот эти дети, с пяти-шести лет и до 12 выпадают – им, получается, не интересно заниматься чистым ММА. А зендокай карате как раз позволяет развивать ребенка, сдавать на пояса, проводить показательные поединки и у ребенка есть интерес. И возможность есть поехать на первенство Японии, на другие первенства и чемпионаты, в том числе в других странах – это всем интересно, когда есть перспектива», – рассказал президент федерации смешанного боевого единоборства Амурской области Роман Резник.

В соревнованиях приняли участие около 170 бойцов – 100 по ММА и 70 по зендокай карате. Следующие крупные состязания у федерации смешанного боевого единоборства пройдут 7 декабря – в этот день Благовещенск примет традиционный турнир по панкратиону. Планируется, что имена его хэдлайнеров станут известны на ближайшей неделе.