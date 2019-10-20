Воскресенье принесет немного дождя: прогноз погоды в Приамурье на 20 октября

В Амурской области 20 октября ожидается увеличение облачности, местами пройдут слабые и умеренные осадки в виде дождя, по северу – местами с мокрым снегом.

По северу будет дуть восточный ветер, по югу – юго-восточный, его скорость составит 7-12 метров в секунду. Термометры покажут плюс 12…17, местами по северу будет плюс 5…10.

В Благовещенске также ожидается увеличение облачности, в вечернее время пройдет небольшой дождь. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура составит плюс 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.