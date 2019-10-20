Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:44 7

Власти решили сэкономить на мусорной реформе

Власти решили сэкономить на мусорной реформе
Фото: aif.ru

Российские власти решили сэкономить на реформе обращения с отходами, на четверть сократив финансирование нацпроекта «Экология». Эксперты отмечают, что такое развитие ситуации не позволит регионам решить мусорную проблему.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту бюджета, власти собираются экономить на реформе обращения с отходами, а именно на инвестициях в постройку перерабатывающих мощностей. Уточняется, что в следующем году финансирование сократится на 20 %, а в 2021 году — на 26 %.

«Мусорная проблема достигла катастрофических размеров. <…> Из-за снижения финансирования в каких-то регионах вообще не будут созданы мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы и сократить захоронение отходов в этих городах в краткосрочной перспективе не удастся», — цитирует газета «Ведомости» учредителя Центра мусороперерабатывающих технологий Алексея Волошина.

Причина такого решения правительства в снижении прогноза относительно экологического сбора, который платят компании, которые не утилизируют отходы сами. В 2020 году власти планируют собрать 2,8 миллиарда рублей, однако при составлении бюджета они рассчитывали на сумму в два раза больше. В 2021 году разрыв станет еще серьезнее — 3,8 миллиарда рублей вместо 8 миллиардов.

Как отмечает директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик, сфера теряет как госфинансирование, так и частные инвестиции. Эксперт отмечает, что с каждым годом в отрасли все меньше соглашений с инвесторами, которые не хотят вкладываться из-за частых изменений правил в этой сфере, пишет Ura.ru.

Просмотров всего: 491

#ЖКХ #закон

распечатать


Общество

Мэрия Благовещенска узнала, почему у жителей Астрахановки холодные батареи
Общество 18

До конца года в Благовещенске могут отловить 300 бездомных собак
Общество 13

Благовещенка получила квитанцию за электричество с текстом на «иврите»

Происшествия

Амурчанин не смог оплатить штраф и получил 50 часов обязательных работ
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Огородов

    Огородов
    3 часа назад

    хотят положить все расходы на народ

  • ay

    ay
    3 часа назад

    Так или иначе все расходы несёт народ. Ну не власть же. Правда, откуда у народа деньги?

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...вот вам и отмазка для "Полигона"...)))

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    На сына судьи нужно было учиться в своё время и диплом депутата ещё сверху придавить))))

  • Kadet_84

    Kadet_84
    56 минут назад

    Как всегда, хотели, как лучше, но, что то пошло не так (у них), а расплачиваться, как всегда за это, будем мы ...

  • Myxira

    Myxira
    19 минут назад

    Оставшиеся 2% мусорозавода достроили у нас или все еще нет?

  • ay

    ay
    9 минут назад

    MyxiraОставшиеся 2% мусорозавода достроили у нас или все еще нет?


    Так он не той системы. Не для нашего климата.

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь