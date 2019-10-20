Власти решили сэкономить на мусорной реформе

Российские власти решили сэкономить на реформе обращения с отходами, на четверть сократив финансирование нацпроекта «Экология». Эксперты отмечают, что такое развитие ситуации не позволит регионам решить мусорную проблему.

Как уточняется в пояснительной записке к проекту бюджета, власти собираются экономить на реформе обращения с отходами, а именно на инвестициях в постройку перерабатывающих мощностей. Уточняется, что в следующем году финансирование сократится на 20 %, а в 2021 году — на 26 %.

«Мусорная проблема достигла катастрофических размеров. <…> Из-за снижения финансирования в каких-то регионах вообще не будут созданы мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы и сократить захоронение отходов в этих городах в краткосрочной перспективе не удастся», — цитирует газета «Ведомости» учредителя Центра мусороперерабатывающих технологий Алексея Волошина.

Причина такого решения правительства в снижении прогноза относительно экологического сбора, который платят компании, которые не утилизируют отходы сами. В 2020 году власти планируют собрать 2,8 миллиарда рублей, однако при составлении бюджета они рассчитывали на сумму в два раза больше. В 2021 году разрыв станет еще серьезнее — 3,8 миллиарда рублей вместо 8 миллиардов.

Как отмечает директор Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ) Светлана Бик, сфера теряет как госфинансирование, так и частные инвестиции. Эксперт отмечает, что с каждым годом в отрасли все меньше соглашений с инвесторами, которые не хотят вкладываться из-за частых изменений правил в этой сфере, пишет Ura.ru.