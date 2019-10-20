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20октября
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сегодня, 07:34 1

Правительство России подготовит «более амбициозную» программу приватизации

Правительство России подготовит «более амбициозную» программу приватизации
Фото: minvr.ru

Правительство РФ в ближайшее время приступит к подготовке «более амбициозного» плана приватизации. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

«Сейчас приедем в Москву, это задача, на которую нам нужно будет обратить внимание – по подготовке более амбициозной программы приватизации. Действительно, мы немного подрасслабились, потому что денег не надо, а министерства все сидят на своих даже небольших долях в компаниях и все хотят ими управлять», – цитирует Силуанова ТАСС.

По его словам, правительству необходимо еще раз составить список госактивов, в которых РФ не обязательно оставаться. «Список инвестиций, которые не являются определяющими, не являются ключевыми для нашей страны, я имею в виду как, может быть, нефтегаз или банковский сектор», – уточнил он.

Ранее Силуанов заявил, что в новый план приватизации на 2020-2022 годы не планируется включать РЖД, «Аэрофлот» и Первый канал.

В октябре Силуанов сообщал, что Минфин знакомится с предложениями Минэкономразвития по новому плану приватизации на 2020-2022 годы и намерен обсудить их с заинтересованными ведомствами.

Проект новой программы приватизации предполагает продажу до 2022 года части госпакетов «Русгидро», «Совкомфлота», «Транснефти», «Ростелекома», «Россетей» и ОЗК.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Огородов

    Огородов
    9 минут назад

    всё продадут по дешёвке-оптимизаторы хреновы

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