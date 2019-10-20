Гороскоп 20 октября: у Дев встречи с друзьями, Скорпионы рискнут, а Стрельцы раздражительны

Восход Солнца: 06:59

Заход Солнца: 17:29

Солнце в Весах.

Овен. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок или для переговоров. Не отправляйтесь в дорогу, не занимайтесь делами, которые связаны с поездками, даже поездки по городу следует свести к минимуму. Успеха Вы сможете добиться только с помощью друзей, родственников и просто доброжелателей.

Телец. Возможно, сегодня Тельцам придется активно защищать свой авторитет. Взрыв страстей может повернуть ход событий не в Вашу пользу. Не идите на поводу чрезмерной гордости.

Близнецы. Благоприятный день для Близнецов, занимающихся бизнесом. Вероятны позитивные изменения в материальной сфере: выгодная покупка или перспективная сделка. Возникнут проблемы с бумагами или документами, которые Вам придется решать вместе с партнером. Не действуйте на свой страх и риск, хорошо взвесьте все последствия.

Рак. Вероятно, сегодня Вы услышите много хороших слов в свой адрес, что, безусловно, будет приятным. Не исключено, что женщины-Раки сумеют блеснуть в обществе или привлечь к своим проектам новых союзников.

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Лев. День путешествий. Вашим домашним захочется, чтобы Вы больше времени проводили с ними. Поэтому желателен активный семейный отдых. К концу дня вы почувствуете усталость и раздражение. Сдерживайте негативные эмоции. Настраивайтесь на активную рабочую неделю. Вас ждет много проблем.

Дева. Если у Дев есть друзья, с которыми по каким-то причинам поссорились и давно не встречались, пригласите их в гости. Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. В сфере профессиональной деятельности вероятны некоторые упущения, просчеты или ошибки.

Весы. Сегодня Вас ждет опасный день. Вероятны провокации и агрессия со стороны недоброжелателей. Рекомендуется сконцентрировать силы для защиты, отказаться от рискованных предприятий, дальних поездок, принятия важных решений.

Скорпион. Сатанинский день, несет негативные тенденции: обольщения, ложные обещания, напрасные надежды. Любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Риск, легкомысленное отношение к делу могут значительно затруднить достижение поставленных целей.

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Стрелец. Не исключены обманы, серьезные провокации, предательство друга. Эмоциональный фон многих Стрельцов будет слишком бурный, что только навредит карьере и явится причиной усталости и раздражения в конце дня. Проведите вечер в кругу семьи и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых видеокассет; хорошо также послушать музыку.

Козерог. Забудьте сегодня о расширении сферы деятельности, так как ваши желания не будут подкрепляться реальным взглядом на происходящее. В то же время если в Ваши планы входит только личная жизнь, то не все так плохо. Проведите вечер с любимым человеком в тихой, спокойной обстановке.

Водолей. День, благоприятный для деловых поездок, встреч, пополнения бюджета. В этот день можно начинать новые дела или строить планы, скорее всего они будут поддержаны окружающими. Творческий подъем, свойственный Вам, может реализоваться в интересных делах и приведет к уникальным результатам.

Рыбы. День благоприятный для начала любого важного дела, использования информации. Ваша активность будет по достоинству оценена окружающими, однако не следует принимать кардинальных решений. Главное оградиться от искушений достичь большего.

Астролог: Вальдемар Небоходцев