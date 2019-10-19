При пожаре в Зейском районе пострадала женщина

Вечером 19 октября поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме поселка Березовка Зейского района. На место происшествия прибыли огнеборцы. Произошло возгорание в жилой квартире. На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадала собственница квартиры 1967 года рождения. Ее с ожогами доставили в филиал Зейской больницы села Алгач.

Пламя повредило квартиру изнутри, кровля уничтожена по всей площади. Вторая, нежилая, квартира повреждений не получила.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зейского района.