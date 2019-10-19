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19октября
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При пожаре в Зейском районе пострадала женщина

При пожаре в Зейском районе пострадала женщина
Фото: pixabay.com

Вечером 19 октября поступило сообщение о пожаре в двухквартирном доме поселка Березовка Зейского района. На место происшествия прибыли огнеборцы. Произошло возгорание в жилой квартире. На ликвидацию открытого горения потребовалось 12 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, пострадала собственница квартиры 1967 года рождения. Ее с ожогами доставили в филиал Зейской больницы села Алгач.

Пламя повредило квартиру изнутри, кровля уничтожена по всей площади. Вторая, нежилая, квартира повреждений не получила.

Причина и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Зейского района.

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#пожары #происшествия

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