Опубликованы списки погибших и пострадавших при прорыве дамбы под Красноярском

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

В результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, по предварительным данным, погибли 15 человек. Еще 44 — получили травмы. Больше 10 из них доставлены в больницы. Судьба 15 человек остается неизвестной. Они числятся пропавшими без вести.

В связи с прорывом дамбы открыта горячая линия на базе ГУ МЧС по Красноярскому краю: 8(391)275-16-41. По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Власти Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим при обрушении дамбы.

Фото: пресс-служба МЧС/ТАСС

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, разрушенная дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», который является одной из крупнейших золотодобывающих компаний на территории Сибирского федерального округа. Предприятие добывает около 2 тонн золота в год на территории Красноярского края и в Хакасии. При этом краевой министр экологии Павел Корчашкин подчеркнул, что если сама компания работает на основании лицензии, то дамба зарегистрирована не была.

Глава краевого кабмина Юрий Лапшин указал, что разрушенное гидротехническое сооружение было сделано кустарным способом. По его мнению, работы были проведены «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм», пишет RT на русском.

Список погибших опубликовал «Лайф».

Поросёнов Сергей Иванович Толипов Дмитрий Борисович Боярсков Игорь Сергеевич Данилов Александр Михайлович Мазепов Алексей Викторович Пронин Виктор Викторович Свиридов Александр Евгеньевич Семешков Геннадий Евгеньевич Фомичев Денис Сергеевич Боровский (в «Комсомольской правде» – Боровской) Александр Петрович Трофимов Валерий Владимирович Юдин Игорь Геннадьевич Бельдянов Александр Анатольевич Кожин (в «КП» –Котин) Антон Михайлович Максимов (в «КП» – Максаков) Павел Александрович

В распоряжении 5-tv.ru появился список пострадавших.

Новиков Е. Этыков А. Елизарьев А. Чантыков А. Шпагин С. Фирголин Е. Каргин А. Титюхин А. Тимохин Т. Епихин А. Пазалаев Н. Бохмянин А. Келичев А. Асочаков Д. Шпагин А. Астафьев А.

Дамба технологического водоёма золотодобывающей артели обрушилась ночью 19 октября. Поток воды хлынул в рабочий посёлок и затопил два временных общежития. Высота волны селевого потока, которая затопила два рабочих общежития, достигала четырёх метров. По одной из версий, ЧП могло произойти в результате износа тела плотины.