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19октября
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сегодня, 19:50 1

На набережной Благовещенска ощущается задымленность

На набережной Благовещенска ощущается задымленность

Вечером 19 октября на набережной Благовещенска ощущается задымленность, пахнет гарью. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила жительница города.

«Все как в тумане», – сказала горожанка, указав, что, возможно, возле областного центра действуют палы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству пояснили, что 19 октября палы действительно отмечались.

«Сегодня в течение дня пожарные подразделения Благовещенского гарнизона выезжали на тушение палов, но в настоящий момент все подразделения находятся в своих частях, то есть все палы ликвидированы», – сказали в пресс-службе ведомства.

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#пожары

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    40 минут назад

    https://www.amur.info/news/2019/10/19/161717

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