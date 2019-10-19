Вечером 19 октября на набережной Благовещенска ощущается задымленность, пахнет гарью. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщила жительница города.

«Все как в тумане», – сказала горожанка, указав, что, возможно, возле областного центра действуют палы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству пояснили, что 19 октября палы действительно отмечались.

«Сегодня в течение дня пожарные подразделения Благовещенского гарнизона выезжали на тушение палов, но в настоящий момент все подразделения находятся в своих частях, то есть все палы ликвидированы», – сказали в пресс-службе ведомства.