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19октября
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сегодня, 18:47 3

Внедорожник и легковушка не поделили дорогу в Благовещенске (фото, видео)

Внедорожник и легковушка не поделили дорогу в Благовещенске (фото, видео)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

19 октября в Благовещенске произошло ДТП на перекрестке улиц Калинина – Зейская. Здесь в 15:25 столкнулись два автомобиля: внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка Nissan Note.

В социальных сетях появилась информация о том, что пострадали три человека из Nissan Note: у них ушибы и перелом ключицы. Однако в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что травмирован один человек.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного ДТП. В соцсетях, между тем, указали на виновность в аварии водителя Toyota Land Cruiser, который ехал по второстепенной дороге (Nissan – по главной). На этом перекрестке есть светофор, но, как отмечают жители Благовещенска, он не работал.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    3 часа назад

    Там же светофор? Или у кого машина больше,тот и прав.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    3 часа назад

    РУССИЧ

    Там же светофор? Или у кого машина больше,тот и прав.



    На тот момент, как говорят, не работал, так что проезд по знакам приоритета должен был быть.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    3 часа назад

    Александр Авдеев

    РУССИЧ

    Там же светофор? Или у кого машина больше,тот и прав.



    На тот момент, как говорят, не работал, так что проезд по знакам приоритета должен был быть. Дописал, чтобы было понятнее.

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