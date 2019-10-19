Внедорожник и легковушка не поделили дорогу в Благовещенске (фото, видео)

Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

19 октября в Благовещенске произошло ДТП на перекрестке улиц Калинина – Зейская. Здесь в 15:25 столкнулись два автомобиля: внедорожник Toyota Land Cruiser и легковушка Nissan Note.

В социальных сетях появилась информация о том, что пострадали три человека из Nissan Note: у них ушибы и перелом ключицы. Однако в управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что травмирован один человек.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного ДТП. В соцсетях, между тем, указали на виновность в аварии водителя Toyota Land Cruiser, который ехал по второстепенной дороге (Nissan – по главной). На этом перекрестке есть светофор, но, как отмечают жители Благовещенска, он не работал.