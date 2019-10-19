В Благовещенске автобусы изменят маршруты движения

Фото: Амур.инфо

В Благовещенске в связи с проведением работ по укладке асфальтобетонного покрытия на перекрестке Чайковского – Амурская до 20:00 20 октября будет частично перекрыто движение транспорта. Автобусы изменят пути следования.

Схема движения маршрутов №№ 44, 36, К, 24, 25: Амурская – Пушкина – Зейская – Политехническая – Амурская, далее по маршруту. Схема движения маршрута № 30: Чайковского – Горького – Политехническая – Зейская – Чайковского, далее по маршруту. Схема движения маршрута № 2: Чайковского – Горького – Политехническая – Амурская, далее по маршруту. Водителей личного автотранспорта также просят выбирать альтернативные пути движения, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#транспорт

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Александр Авдеев