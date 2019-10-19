В Благовещенске второй день подряд «минируют» гипермаркет

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В Благовещенске 18 и 19 октября неизвестные «минировали» гипермаркет «Самбери», мешая как его работе, так и торгового центра «Флагман», где расположен этот магазин.

В обоих случаях на место выезжали спецслужбы. Предметов, представляющих опасность, обнаружено не было, рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Как сообщало агентство, сеть гипермаркетов «Самбери» страдает от волны ложных сообщений о минировании. В сентябре была информация о задержании злоумышленника, «минировавшего» торговую сеть.