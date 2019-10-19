В ДВОКУ состоялся 108-й выпуск офицеров

В Дальневосточном высшем командном училище в Благовещенске прошел 108-й выпуск. Офицеров поздравили руководящий состав ДВОКУ, первые лица области и города. В мероприятии принял участие председатель комитета законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

«Уважаемые выпускники, куда бы вас ни отправили, вы будете служить с людьми и ради них. Поэтому человеческие качества не менее важны, чем профессиональные. Помните об этом, когда будете принимать решения. Желаю вам всего самого доброго. В добрый путь», – цитирует Виктора Радченко, напутствовавшего виновников торжества, пресс-служба законодательного собрания региона.

Выпускниками ДВОКУ стали почти 200 офицеров мотострелковых взводов по специализации горных и арктических подразделений. Все они получили звание лейтенанта и были распределены по военным округам.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище – одно из старейших военно-учебных заведений на Дальнем Востоке. С 1940 года училище подготовило около 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В настоящее время ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.

Второй год в ДВОКУ проходит несколько выпускных. Это связано с изменением программы обучения по некоторым специальностям и их переходом на четырехлетнее обучение по индивидуальным учебным планам.

Фото: zsamur.ru