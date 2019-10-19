Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:47 3

В ДВОКУ состоялся 108-й выпуск офицеров

В ДВОКУ состоялся 108-й выпуск офицеров

В Дальневосточном высшем командном училище в Благовещенске прошел 108-й выпуск. Офицеров поздравили руководящий состав ДВОКУ, первые лица области и города. В мероприятии принял участие председатель комитета законодательного собрания по вопросам экономики и собственности области Виктор Радченко.

«Уважаемые выпускники, куда бы вас ни отправили, вы будете служить с людьми и ради них. Поэтому человеческие качества не менее важны, чем профессиональные. Помните об этом, когда будете принимать решения. Желаю вам всего самого доброго. В добрый путь», – цитирует Виктора Радченко, напутствовавшего виновников торжества, пресс-служба законодательного собрания региона.

Выпускниками ДВОКУ стали почти 200 офицеров мотострелковых взводов по специализации горных и арктических подразделений. Все они получили звание лейтенанта и были распределены по военным округам.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище – одно из старейших военно-учебных заведений на Дальнем Востоке. С 1940 года училище подготовило около 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

В настоящее время ДВОКУ готовит командиров для горных подразделений, подразделений морской пехоты и уникальной командной специальности для управления подразделениями в условиях Заполярья. Ведется подготовка прапорщиков по техническому профилю.

Второй год в ДВОКУ проходит несколько выпускных. Это связано с изменением программы обучения по некоторым специальностям и их переходом на четырехлетнее обучение по индивидуальным учебным планам.

Фото: zsamur.ru

Просмотров всего: 325

#военные #образование

распечатать


Происшествия

В Благовещенске второй день подряд «минируют» гипермаркет

Общество 3

Соцсети: в Свободном на балкон дома залетел фазан

Происшествия 1

В Приамурье пожарные борются с палом возле автодороги (видео)
Общество

Детская «военная» игровая площадка может появиться в Благовещенске
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    54 минуты назад

    Больших звёзд, удачи и успехов в службе!!!

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    41 минута назад

    Выпускной в октябре???

  • Kadet_84

    Kadet_84
    24 минуты назад

    ЛюсиТа

    Выпускной в октябре???



    Скажу более, это уже ТРЕТИЙ выпуск в этом году!

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь