Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:18 3

Соцсети: в Свободном на балкон дома залетел фазан

Соцсети: в Свободном на балкон дома залетел фазан
Фото: instagram.com/moysvb

Инстаграм-паблик moysvb 19 октября опубликовал фотографию, присланную одним из подписчиков. На балкон дома в городе Свободный залетел фазан.

На какой адрес «заглянула» птица, не уточняется, однако один из пользователей предположил, что это улица Островского.

Юзеры отметили, что, действительно, развелось немало этих птиц: «По Дубовке прямо пешком ходят фазаны», «У нас в Архаре так же, еще даже и курей домашних пытаются оприходовать».

Фазан – типичная птица для Амурской области, является объектом охотничьего промысла. По данным сайта охотуправления региона, сроки охоты на фазана в Приамурье – с 15 октября по 31 декабря. В конце 2018 года Амур.инфо сообщало о росте численности этих пернатых в регионе: за пять последних лет – более чем в два раза. В 2018 году в Приамурье насчитывали 429 тысяч особей.

Просмотров всего: 342

#природа #Свободный

распечатать


Происшествия

В Благовещенске второй день подряд «минируют» гипермаркет

Общество 3

В ДВОКУ состоялся 108-й выпуск офицеров
Происшествия 1

В Приамурье пожарные борются с палом возле автодороги (видео)
Общество 2

Глава Приамурья объявил победителя конкурса историй
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Важная информация

  • mm_andr0715

    mm_andr0715
    53 минуты назад

    Вот это новость

  • Геральт

    Геральт
    14 минут назад

    Даже не представлял, что это в новости можно

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь