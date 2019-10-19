Соцсети: в Свободном на балкон дома залетел фазан

Фото: instagram.com/moysvb

Инстаграм-паблик moysvb 19 октября опубликовал фотографию, присланную одним из подписчиков. На балкон дома в городе Свободный залетел фазан.

На какой адрес «заглянула» птица, не уточняется, однако один из пользователей предположил, что это улица Островского.

Юзеры отметили, что, действительно, развелось немало этих птиц: «По Дубовке прямо пешком ходят фазаны», «У нас в Архаре так же, еще даже и курей домашних пытаются оприходовать».

Фазан – типичная птица для Амурской области, является объектом охотничьего промысла. По данным сайта охотуправления региона, сроки охоты на фазана в Приамурье – с 15 октября по 31 декабря. В конце 2018 года Амур.инфо сообщало о росте численности этих пернатых в регионе: за пять последних лет – более чем в два раза. В 2018 году в Приамурье насчитывали 429 тысяч особей.