Приамурье дважды вошло в топ ОНФ самых дорогих закупок зданий будущего

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Эксперты проекта ОНФ «За честные закупки» составили топ-5 самых дорогих закупок с использованием «серой» схемы, подразумевающей уклонение от строительства. Все закупки из рейтинга заказчики провели с формулировкой «здания, созданные в будущем», что нарушает законодательство о закупках.

Всего с 2017 года активисты ОНФ выявили 47 таких закупок в Якутии, Забайкальском крае, Амурской, Новосибирской и Сахалинской областях на сумму 3 миллиарда рублей.

Заказчики в нескольких регионах предпочли не проводить закупки на строительство, а купить объекты, которые на самом деле еще не построены. По мнению экспертов ОНФ, закупки зданий «из будущего» ограничивают конкуренцию и нарушают закупочное законодательство.

«Если бы заказчик объявил тендер на строительство, то вариантов отдать закупку "своему" подрядчику становится меньше. Закупка на строительство является более прозрачной процедурой. А закупка здания, "созданного в будущем", предполагает, что некая организация будет что-то строить, не имея на то никакого фактического основания. Проведя закупку здания, "созданного в будущем", заказчик заведомо знает, кому дать все необходимые разрешения. В случае выигрыша не "своего" подрядчика заказчик легко сможет юридически затянуть процесс строительства. Добросовестный подрядчик никогда не пойдет на такой конкурс, потому что все карты находятся в руках заказчика», – говорит координатор проекта ОНФ «За честные закупки» по Сибирскому федеральному округу Константин Юденко.

Как сообщается на сайте ОНФ, самую дорогую закупку здания «из будущего» активисты ОНФ выявили в Забайкальском крае. Администрация Читы планировала в 2019 году приобрести в государственную собственность объект недвижимого имущества для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена закупки составляла 297,2 миллиона рублей. После обращения Народного фронта ФАС отменила закупку.

На втором месте оказалась закупка «созданного в будущем» здания стоимостью 280,8 миллиона рублей. В городе Свободном Амурской области в собственность должны будут передать здание физкультурно-оздоровительного комплекса с внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным оборудованием, мебелью и инвентарем. В документах значится, что здание должны передать до 30 декабря 2020 года.

Третье место занимает закупка здания детского сада в селе Оленек Республики Саха (Якутия). Контракт стоимостью 249,6 миллиона рублей заключен в 2017 году. Дата окончания исполнения контракта – 20 ноября 2018 года.

На четвертом месте – закупка здания детского дошкольного образовательного учреждения, которое будет построено в Белогорске Амурской области. Здание за 204 миллиона рублей должно быть с внутренней отделкой, установленным технологическим и инженерным оборудованием, мебелью и инвентарем. Заказчик провел закупку в декабре 2018 года, а здание должен получить только в ноябре 2019-го.

«Необходимость региона в социальных учреждениях не должна решаться с помощью "серых" схем. Игнорирование закупочного законодательства в итоге может привести не к ускорению введения объектов, которым пытаются прикрываться заказчики, а к затягиванию сроков. При выявлении нарушения контролирующие органы предпишут отменить процедуру, и придется начинать готовить документы заново, но уже к строительству объекта, а не его сомнительной покупке», – отметил активист ОНФ Валентин Орлов.

На пятом месте – приобретение объектов недвижимого имущества, «созданных в будущем», для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Чите. Стоимость контракта – 148,6 миллиона рублей. Объекты должны быть переданы заказчику до 15 декабря 2019 года.

Подобные закупки выявлены в ряде населенных пунктов Якутии (на 526 миллионов рублей), Забайкальского края (748 миллионов рублей), Амурской (1,6 миллиарда рублей), Новосибирской (113,2 миллиона рублей) и Сахалинской областей (45,3 миллиона рублей).

«Мониторинг закупок на приобретение объектов недвижимого имущества, "созданных в будущем", начался с сигнала из Забайкальского края. В Чите администрация города решила приобрести в муниципальную собственность объект недвижимого имущества для размещения детского сада № 86. При этом по документам закупается "здание, созданное в будущем". Контракт стоимостью 31,5 миллиона рублей заключен в этом году, дата начала исполнения контракта – 22 июля 2019 года, а окончания – 20 декабря 2019 года», – рассказал активист ОНФ Евгений Тургин.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта отметил, что уже проведенные закупки несут для заказчика риск некачественного выполнения работ из-за отсутствия установленных законом требований к подрядчику, например, о наличии надлежащего опыта.

«Эксперты проекта за период 2017-2019 годов выявили 47 торговых процедур на приобретение зданий, "построенных в будущем". Сумма закупок в пяти регионах Российской Федерации составила 3 миллиарда рублей. Мы обратились в ФАС России и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить заказчиков и победителей закупок на предмет наличия в их действиях сговора. Антимонопольная служба подтвердила выводы экспертов», – рассказал Гетта.

«Мы столкнулись с новым видом нарушений, который зафиксирован уже почти в 30 регионах России. В рамках госзаказа нельзя купить или продать объект недвижимого имущества, которого не существует. По сути, это уход от обычной конкурентной закупочной процедуры в строительстве. Подобные закупки будут признаваться грубым нарушением законодательства, а материалы дел – передаваться в правоохранительные органы. В ближайшее время мы выпустим соответствующие разъяснения», – подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Михаил Евраев.