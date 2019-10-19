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19октября
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сегодня, 15:02 2

В Тынде появилась пляжная зона (фото)

В Тынде появилась пляжная зона (фото)
Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Тынде завершились работы по благоустройству общественной территории – пляжной зоны. Она расположилась на левом берегу реки Тынды.

Согласно контракту на территории проведены работы по планированию местности, вырубке деревьев и кустарников, также укреплена береговая зона. На общественной территории появились мостик и пешеходные дорожки, установлены скамейки, урны, беседки, шезлонги и столы с зонтиками. Здесь же разместились новая спортивная площадка для игры в пляжный волейбол и футбол, новая детская площадка, оборудованная качелями, горкой и песочницей.

Рядом с пляжной зоной оборудованы контейнерные площадки, установлены биотуалеты, раздевалки, есть авто- и велопарковки.

Как сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, на благоустройство данной общественной территории было потрачено более 11,9 миллиона рублей.

«Работы по благоустройству пляжной зоны выполнены подрядной организацией ООО "Карьер-А", – рассказал заместитель главы администрации Тынды по вопросам жизнеобеспечения, городского хозяйства, благоустройства и градостроительства – начальник управления городского хозяйства и благоустройства Владимир Плюхин. – Работы выполнены в срок и в полном объеме. Подрядная организация отнеслась с большой ответственностью к благоустройству долгожданной нашими горожанами пляжной зоны, которая теперь будет радовать тындинцев спортивными и детскими площадками, а в 2020 году в пляжный сезон горожане смогут с комфортом проводить время на берегу красавицы реки Тынды».

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#отдых #Тында

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Комментарии
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  • Aligator z

    Aligator z
    1 минута назад

    В зимний период. на лето закрывается.

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