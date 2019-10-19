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В Приамурье пожарные борются с палом возле автодороги (видео)

В Приамурье пожарные борются с палом возле автодороги (видео)
Фото: кадр видео

19 октября в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ появилось сообщение о том, что в настоящее время дежурная смена пожарного поста села Томичи борется с палом. Возгорание возникло возле автодороги в районе села Лохвицы Белогорского района.

Как отмечается, огонь заметили проезжавшие мимо люди. Пожарные были на месте уже через две минуты. В борьбе с пламенем они используют воздуходувки. Причиной возгорания мог стать поджог.

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#пожары #природа #происшествия

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