В Приамурье пожарные борются с палом возле автодороги (видео)

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19 октября в Инстаграме Амурского центра ГЗ и ПБ появилось сообщение о том, что в настоящее время дежурная смена пожарного поста села Томичи борется с палом. Возгорание возникло возле автодороги в районе села Лохвицы Белогорского района.

Как отмечается, огонь заметили проезжавшие мимо люди. Пожарные были на месте уже через две минуты. В борьбе с пламенем они используют воздуходувки. Причиной возгорания мог стать поджог. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Амурские спасатели (Амурспас) (@amurskiespasateli) 18 Окт 2019 в 10:17 PDT

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#пожары #природа #происшествия

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Александр Авдеев