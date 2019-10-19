Детская «военная» игровая площадка может появиться в Благовещенске

Фото: admblag.ru

Детская игровая площадка на военную тему может появиться в Благовещенске в районе пересечения улицы Мухина и переулка Крестьянский. Проект благоустройства этой территории вошел в число претендентов на благоустройство в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год.

В данном районе располагается воинская часть, поэтому здесь планируется создание детской игровой площадки на тему «День Победы» с комплексами для детей от 3 до 12 лет. Ограждение воинской части предполагается оформить тематическим граффити.

Проектом также предусмотрено устройство комфортных пешеходных тротуаров, велодорожек, площадок для отдыха с навесами, скамейками, качелями и цветниками, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, на данной территории запланирована площадка для любителей активного отдыха, проектируется спортивная зона с универсальной игровой площадкой для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Здесь может появиться и площадка для воркаута с уличными тренажерами. Также планируется ограждение, установка дополнительного освещения и озеленение.

Подробно ознакомиться с проектом благоустройства этой и других территорий можно на странице администрации Благовещенска в Инстаграме @blagoveshchensk.rf и на официальном сайте городских властей.

Проголосовать за понравившийся проект можно на следующей неделе с 21 по 25 октября в ОКЦ (улица Ленина, 100) и его филиалах по адресам: улица Кузнечная, 210; улица Чайковского, 191; улица Институтская, 3 (кинотеатр «Харбин»). Также свой голос можно будет отдать в территориальных отделах: село Белогорье, улица Мухина, 44; село Плодопитомник, улица Панорамная, 1; село Садовое, улица Садовая, 1.

Также можно будет задать все интересующие вопросы представителям территориальных счетных комиссий и внести свои предложения по улучшению проектов.