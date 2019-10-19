Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:24 0

Детская «военная» игровая площадка может появиться в Благовещенске

Детская «военная» игровая площадка может появиться в Благовещенске
Фото: admblag.ru

Детская игровая площадка на военную тему может появиться в Благовещенске в районе пересечения улицы Мухина и переулка Крестьянский. Проект благоустройства этой территории вошел в число претендентов на благоустройство в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год.

В данном районе располагается воинская часть, поэтому здесь планируется создание детской игровой площадки на тему «День Победы» с комплексами для детей от 3 до 12 лет. Ограждение воинской части предполагается оформить тематическим граффити.

Проектом также предусмотрено устройство комфортных пешеходных тротуаров, велодорожек, площадок для отдыха с навесами, скамейками, качелями и цветниками, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Кроме того, на данной территории запланирована площадка для любителей активного отдыха, проектируется спортивная зона с универсальной игровой площадкой для занятий волейболом, баскетболом и мини-футболом. Здесь может появиться и площадка для воркаута с уличными тренажерами. Также планируется ограждение, установка дополнительного освещения и озеленение.

Подробно ознакомиться с проектом благоустройства этой и других территорий можно на странице администрации Благовещенска в Инстаграме @blagoveshchensk.rf и на официальном сайте городских властей.

Проголосовать за понравившийся проект можно на следующей неделе с 21 по 25 октября в ОКЦ (улица Ленина, 100) и его филиалах по адресам: улица Кузнечная, 210; улица Чайковского, 191; улица Институтская, 3 (кинотеатр «Харбин»). Также свой голос можно будет отдать в территориальных отделах: село Белогорье, улица Мухина, 44; село Плодопитомник, улица Панорамная, 1; село Садовое, улица Садовая, 1.

Также можно будет задать все интересующие вопросы представителям территориальных счетных комиссий и внести свои предложения по улучшению проектов.

Просмотров всего: 201

#военные #дети #отдых

распечатать


Общество 3

В ДВОКУ состоялся 108-й выпуск офицеров
Общество 2

В Тынде появилась пляжная зона (фото)
Культура 5

Талант амурчан приехала оценить педагог голливудской школы вокала (видео)

Культура 10

Резиденция Деда Мороза и музей: о будущем исторического особняка на набережной (видео)
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь