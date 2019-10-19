Глава Приамурья объявил победителя конкурса историй

Фото: instagram.com/va.orlov

«Очень сложно было определить победителя. Даже не победителя, а лучшую историю. Герои этих историй, каждый из них достоин отдельного внимания! Спасибо вам, друзья, за тепло, с которым написаны все ваши рассказы. Буду честен – победителя выбирал не один, просил совета коллег», – написал Орлов.

Победа досталась пользователю @alekseigeraskin, ему следует написать в «директ» Инстаграма губернатора. Он получит книгу, которую глава Приамурья назвал настоящим помощником в саморазвитии, она «научит решать любые жизненные задачи быстрее и эффективнее».