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19октября
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сегодня, 14:06 2

Глава Приамурья объявил победителя конкурса историй

Глава Приамурья объявил победителя конкурса историй
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Амурской области Василий Орлов в Инстаграме подвел итоги конкурса историй, о котором он объявлял несколько дней назад.

«Очень сложно было определить победителя. Даже не победителя, а лучшую историю. Герои этих историй, каждый из них достоин отдельного внимания! Спасибо вам, друзья, за тепло, с которым написаны все ваши рассказы. Буду честен – победителя выбирал не один, просил совета коллег», – написал Орлов.

Победа досталась пользователю @alekseigeraskin, ему следует написать в «директ» Инстаграма губернатора. Он получит книгу, которую глава Приамурья назвал настоящим помощником в саморазвитии, она «научит решать любые жизненные задачи быстрее и эффективнее».

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#губернатор #конкурсы

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Комментарии
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  • АвтоГАД

    АвтоГАД
    2 часа назад

    И победителем стал некий Василий с историей о коррупции в амурском здравоохранении...

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