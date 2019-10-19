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19октября
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сегодня, 12:52 2

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании

Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании
Фото: Амур.инфо

Президент Владимир Путин подписал указ о создании Военно-строительной компании. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов военной и социальной инфраструктуры постановляю создать публично-правовую компанию "Военно-строительная компания"», — говорится в указе.

Отмечается, что под объектами военной и социальной инфраструктуры понимаются здания и сооружения, предназначенные для управления войсками, размещения и хранения военной техники, испытания вооружений, а также жилые, общественные и производственные и другие строения, предназначенные для нужд обороны и безопасности государства.

Указ вступает в силу со дня подписания — 18 октября. Функции и полномочия учредителя компании будет осуществлять Минобороны в порядке, определенном правительством, пишут РИА Новости.

Как сообщает издание, о планах передать все военное строительство в ведение некоммерческой публично-правовой компании министр обороны Сергей Шойгу сообщал в марте. Эта компания должна прийти на смену Спецстрою, расформированному на фоне многочисленных скандалов с хищениями и срывом сроков, в том числе на космодроме Восточный.

По слова министра, форма публично-правовой компании была выбрана, чтобы вывести военное строительство из коммерческого сектора, обеспечить максимальный статус имущественной безопасности и гарантировать соблюдение государственных интересов за счет особого режима внутреннего и внешнего аудита.

В сентябре СМИ писали, что Военно-строительная компания может стать одним из подрядчиков при строительстве Восточного вместо производственно-строительного объединения «Казань».

В течение трех месяцев Минобороны должно представить в Федеральную налоговую службу документы для регистрации компании, обеспечить завершение госконтрактов по строительству, заключенных с подведомственными организациями, а также проконтролировать меры по защите сведений, составляющих государственную тайну.

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#космодром #российская власть #строительство

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    17 минут назад

    Новое - хорошо забытое старое... С возрождением, стройбат!

  • ay

    ay
    13 минут назад

    Судя по последним новостям, люди в погонах тоже тырят.

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