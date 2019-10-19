В Благовещенске рассказали, как готовиться к проекту «Лидеры России»

Фото: Правительство Амурской области

Губернатор Приамурья Василий Орлов и некоторые финалисты проекта «Лидеры России» поделились опытом участия в проекте с участниками третьего сезона. Встреча прошла в «Точке кипения». Там рассказали о новшествах третьего конкурса и дали советы, как к нему подготовиться.

Организаторами мероприятия выступило Общественное объединение участников конкурса управленцев «Стремянка». Старт третьего сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 2019-2020 был дан 4 октября. Заявки на участие можно подать до 27 октября.

«То, что происходит в стране по созданию кадрового резерва, беспрецедентно по мировым масштабам. За три года удалось создать эффективный фильтр, через который проходит огромное количество людей. Я участвовал дважды и зарегистрировался в этом году. Не знаю, что ожидать от своего участия в этот раз, наверное, в первую очередь хочется еще раз проверить свои знания. Первый раз участвовал, когда работал в компании СИБУР, и тогда мне было интересно, какие модели отбора участников будут применены. Если говорить о результатах двух конкурсов, то 150 победителей конкурса сейчас занимают руководящие должности, двое из них стали губернаторами, четверо – заместителями федеральных министров. "Лидеры России" – это не просто инструмент, который позволит проверить ваши знания. Он открывает перед вами окно возможностей», – считает Василий Орлов.

Губернатор отметил, что в России отмечается кадровый голод. Для воспитания современных кадров, например, организовано движение World Skills Russia, которое способствует подготовке специалистов в сфере промышленности. По информации Василия Орлова, внедряется большое количество программ в школьном образовании, открываются кванториумы и «Точки роста».

«На мой взгляд "Лидеры России" – инструмент, который поможет обеспечить страну эффективными управленцами нового поколения. Абсолютно уверен, что те, кто себя активно проявит, будут включены в кадровый резерв правительства области. По итогам прошлого конкурса все полуфиналисты были зачислены в кадровый резерв правительства», – сказал губернатор.

Нововведением третьего сезона конкурса стал запуск трех новых специализаций — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Также претерпел изменения и формат теста общих знаний, для прохождения которого будет даваться три попытки.

Одним из первых от участников нынешнего года стал вопрос о прохождении тестов. «Если у вас хорошие базовые школьные знания, то вы пройдете тесты легко. Если вы, как и я, закончили школу 10 лет назад, то рекомендую освежить в памяти школьную программу. Пролистайте учебники по истории, географии, не забудьте перечитать Конституцию», – рассказала финалистка прошлого года «Лидеров России Ольга Казмер.

Участники прошлого года также обратили внимание на запись видео-интервью на начальном этапе прохождения конкурса. «Оценивать ваше интервью будет искусственный интеллект, и отнестись к нему нужно серьезно. Подготовьтесь и запишите его качественно», – добавила Ольга.

Как отмечает амурское правительство, за два предыдущих года проведения конкурса количество регистраций превысило 426 тысяч (в 2017-2018 году было подано 199 тысяч заявок на конкурс; в 2018-2019 году – 227 тысяч заявок).

В прошлом году представители Амурской области проявили себя на конкурсе очень успешно. В региональный полуфинал, состоявшийся 26-27 января во Владивостоке, прошли около 30 представителей Приамурья. Благодаря чему Приамурье вошло в топ-10 регионов по числу полуфиналистов на 10 тысяч человек населения. Шестеро конкурсантов пробились в финал: Сергей Дмитриенко – бывший министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области, Павел Пузанов – руководитель Агентства Амурской области по привлечению инвестиций, Ольга Казмер (АО «Амуруголь»), Антон Касьян (ПАО «Сбербанк»), Петр Стрелец (студия дизайна и брендинга VATA) и Алексей Шевелев (ООО «Атик-Азияавто»).