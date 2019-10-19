В амурском колледже нарушили требования пожарной безопасности

В Завитинске в отделении № 6 «Амурского аграрного колледжа» нарушили требования пожарной безопасности. В образовательном учреждении специалисты не нашли планы эвакуации, а запасные выходы были загромождены хозяйственным инвентарем. Не было обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.

Нарушения требований федерального закона «О пожарной безопасности» выявила прокуратура Завитинского района в ходе проверки. В целях устранения нарушений прокурор Завитинского района директору образовательного учреждения внес представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушения устранены. В образовательном учреждении, где обучаются 135 человек, установлена система противопожарной защиты, сообщает амурская прокуратура.

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Любовь Чуприна