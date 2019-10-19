Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Еще 10 человек пропали без вести. К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.

В 02:00 (по Москве) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. «Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной», — сообщили в ведомстве.

На ликвидацию последствий порыва привлечены 41 человек, 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В ведомстве отметили, что ведется наращивание группировки.