Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:57 0

Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае

Шесть человек погибли из-за прорыва дамбы в Красноярском крае
Фото: pixabay.com

Шесть человек погибли в результате прорыва дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Еще 10 человек пропали без вести. К месту направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города Артемовск.

В 02:00 (по Москве) в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. В результате в рабочем поселке затопило два рабочих общежития временного типа. «Пострадало 20 человек, из них 6 погибли и 14 доставлены в лечебное учреждение. Еще судьба 10 человек остается неизвестной», — сообщили в ведомстве.

На ликвидацию последствий порыва привлечены 41 человек, 12 единиц техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также 5 вертолетов Ми-8 и Ми-26 из Сибирского спасательного центра, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. В ведомстве отметили, что ведется наращивание группировки.

Просмотров всего: 401

#происшествия

распечатать


Общество

На ж/д переезде в Поздеевке грузовик протаранил локомотив (фото)
Происшествия

В Свободном на месте пожара нашли мертвого мужчину
Происшествия

В Амурской области ищут жителя Овсянки со шрамом над левой бровью
Происшествия

В Благовещенском районе пал охватил 7 гектаров, подозревают поджог
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь