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19октября
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В Белогорске огонь охватил сарай и баню

В Белогорске огонь охватил сарай и баню
Фото: Архив ГУ МЧС России по Амурской области

Вечером 18 октября случился пожар на частном подворье по улице Путейской в Белогорске. Огонь уничтожил хозпостройку и кровлю бани на площади около шести квадратных метров. Рядом стоящий дом и гараж пожарные спасли.

Сообщение о возгорании пожарным поступило около 21:00. На момент прибытия сотрудников пожарно-спасательной части № 4 в составе восьми человек и двух единиц техники горели хозяйственная постройка и кровля бани. В течение 13 минут открытое горение ликвидировали. Причина и виновник пожара устанавливаются.

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#Белогорск #пожары

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