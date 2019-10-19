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19октября
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На ж/д переезде в Поздеевке грузовик протаранил локомотив (фото)

На ж/д переезде в Поздеевке грузовик протаранил локомотив (фото)
Фото: Амур.инфо

19 октября около 6 утра на железнодорожном переезде станции Поздеевка Ромненского района произошло жесткое ДТП. Как сообщается на сайте Забайкальской железной дороги, водитель грузовика, грубо нарушив правила дорожного движения, допустил столкновение с грузовым поездом при запрещающем сигнале светофора.

По словам жителя Поздеевки, который прислал фото происшествия в редакцию ИА «Амур.инфо», авария произошла из-за неисправной тормозной системы автомобиля.

«Водитель автомобиля китайского производства, не ЗИЛ, выехал на переезд, столкнулся с локомотивом. Он жив, здоров. Это житель села Верхнебелое Ромненского района, работает он на граждан Китая, в сфере уборки сои. Я думаю, это отказ тормозов, потому что люди, которые работают на этих автомобилях, говорят, что проблема у такого транспорта с тормозами», – рассказал житель села Поздеевка Александр.

По информации с сайта Забайкальской железной дороги, авария не повлияла на движение пассажирских поездов. Путевая инфраструктура и железнодорожный подвижной состав не повреждены. По предварительной информации, пострадавших нет.

Забайкальская железная дорога призывает водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. В целях личной безопасности необходимо убедиться в технической исправности транспортного средства, в первую очередь проверить тормозное оборудование и соответствие шин сезонным условиям.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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