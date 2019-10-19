Депутаты Белогорска решили не дарить муниципальное имущество Почте России

Депутаты Белогорска не стали передавать в федеральную собственность два объекта муниципальной недвижимости. К такому выводу пришли на заседании горсовета. Почта России ходатайствовала о безвозмездной передаче имущества в собственность. Нежилые помещения площадью почти 64 квадратных метра находятся в фактическом пользовании предприятия на условиях безвозмездности.

Администрация Белогорска вынесла соответствующий вопрос на рассмотрение горсовета по ходатайству федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

«Оба нежилых помещения задействованы Почтой России для работы с корреспонденцией. В селе Низинное (входит в состав городского округа) помещение в 46 квадратов выделено из состава одноэтажного муниципального здания и долгое время используется Почтой России под отделение связи. Нежилое помещение в 17,6 квадратного метра по улице Шевченко включено в состав муниципального здания и используется на безвозмездной основе с ноября 2018 года. В соответствии с положениями Федерального закона объекты недвижимого имущества, предоставленные предприятию субъектами РФ и муниципальными образованиями по договорам аренды, безвозмездного пользования либо находящиеся в фактическом пользовании, подлежат внесению в качестве дополнительного вклада Российской Федерации в уставный капитал общества», – рассказал начальник отдела по управлению имуществом Андрей Алисин.

«Не совсем понятно это, потому что Почта России – это коммерческое предприятие. Выкупить они это не хотят, а почему мы должны передавать это имущество безвозмездно? Тем более что и сейчас этим имуществом пользуются бесплатно, оплачивая только коммунальные услуги. Действительно закон, на который ссылается Почта России есть. Но закон дает право, а право для нас это не обязанность», – выразила мнение депутат горсовета Светлана Поносова.

Обсудив ходатайство, депутаты единогласно отказались передавать в федерацию муниципальное имущество. Свою точку зрения на этот счет озвучил глава Белогорска, сообщает пресс-служба администрации города. «В новых условиях мы вынуждены считать каждую копейку. Если раньше мы отдавали эти помещения, наверное, уже более пяти, то теперь позволить себе этого не можем. Почта – это коммерческая организация, а мы выполняем социальные функции», – сказал Станислав Мелюков.