В микрорайоне Благовещенска заработал новый светофор

В Благовещенске на пересечении улиц Воронкова и Студенческой заработал электронный регулировщик. Ранее светофор работал в тестовом режиме.

Администрация города просит участников дорожного движения обратить внимание на изменения и при пересечении улиц на указанном перекрестке руководствоваться сигналами электронного регулировщика.

Новый светофор в микрорайоне появился летом этом года по просьбе жителей. Его установка осуществилась в рамках нацпроекта ««Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщало Амур.инфо, по словам специалистов, именно этот перекресток оказался в числе самых оживленных в городе, аварийно-опасных, где у автомобилистов и пешеходов возникали сложности при пересечении улиц.