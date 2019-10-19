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19октября
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сегодня, 10:10 0

В микрорайоне Благовещенска заработал новый светофор

В микрорайоне Благовещенска заработал новый светофор
Фото: pixabay.com

В Благовещенске на пересечении улиц Воронкова и Студенческой заработал электронный регулировщик. Ранее светофор работал в тестовом режиме.

Администрация города просит участников дорожного движения обратить внимание на изменения и при пересечении улиц на указанном перекрестке руководствоваться сигналами электронного регулировщика.

Новый светофор в микрорайоне появился летом этом года по просьбе жителей. Его установка осуществилась в рамках нацпроекта ««Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как ранее сообщало Амур.инфо, по словам специалистов, именно этот перекресток оказался в числе самых оживленных в городе, аварийно-опасных, где у автомобилистов и пешеходов возникали сложности при пересечении улиц.

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#транспорт

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