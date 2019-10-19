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19октября
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Сотрудники мэрии Благовещенска вышли на субботник

Сотрудники мэрии Благовещенска вышли на субботник

18 октября на центральной улице амурской столицы прошел субботник. За мётлы и грабли в рамках акции «Чистый город» взялись сотрудники администрации Благовещенска. Тротуары улицы Ленина от веток и прочего мусора очищала и мэр города Валентина Калита.

Глава областного центра отметила, что за более чем 10-летнюю историю существования акции желающих принять в ней участие не уменьшается. Так и на этот раз общее количество добровольцев составило около 180 человек.

По информации пресс-службы мэрии, в рамках осеннего этапа акции «Чистый город» с 26 сентября с улиц областного центра было убрано несколько тонн мусора. В основном это листва, встречается и бытовой мусор, окурки.

Уже прошли субботники в школах, убрали свою прилегающую территорию студенты, коллективы учреждений культуры, центра «Доброта», жители сёл Садовое, Белогорье и Плодопитомник. Многие горожане навели порядок во дворах многоквартирных домов, сообщает мэрия.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Огородов

    Огородов
    3 часа назад

    единственный день когда они приносят пользу

  • Страйкер

    Страйкер
    3 часа назад

    точно подмечено

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Стыдно смотреть до чего дожили. Самим приходится браться за не свой труд.

    Ненадо камуфлироваться под ленинский субботник ибо это очень дешевый трюк

  • Лезбиян1

    Лезбиян1
    2 часа назад

    OT

    Стыдно смотреть до чего дожили. Самим приходится браться за не свой труд.



    Я Вам не дурак,я за Вас свою работу делать не буду-так вернее,От.

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Лезбиян1

    OT

    Стыдно смотреть до чего дожили. Самим приходится браться за не свой труд.



    Я Вам не дурак,я за Вас свою работу делать не буду-так вернее,От.



    Я о мэрии, а не о себе. Мэрия вынуждена чужую работу исполнять. Стыдно это. Денег нет оплатить службам специализирующихся на этом

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Это наверно пример с Кожемяко, который лично лазил в коллекторные системы для очистки водостока, чтоб Березовского заставить лично все чистить, а не просить деньги для работников, которые свое дело знают

  • Страйкер

    Страйкер
    2 часа назад

    и бабка хайпануть даже пришла на выносе мусора

  • Ольга1972

    Ольга1972
    1 час назад

    Я считаю эту новость дискриминацией остальных , многие организации в городе убирают город. Почему пишут только о мэрии?????? Вот и пусть всё убирают сами, больше на субботник не выйду. Пусть Калита гребёт и метёт тотальная мэрия тоже!!!!!!!

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    не можешь организовать работу (управлять нужными службами) делай сам!

  • Свинина

    Свинина
    1 час назад

    Ольга1972

    Я считаю эту новость дискриминацией остальных , многие организации в городе убирают город. Почему пишут только о мэрии??????



    ты хоть статью то удосужилась прочесть?..

    но про "добровольцев" умилительно конечно

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