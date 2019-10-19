Сотрудники мэрии Благовещенска вышли на субботник

18 октября на центральной улице амурской столицы прошел субботник. За мётлы и грабли в рамках акции «Чистый город» взялись сотрудники администрации Благовещенска. Тротуары улицы Ленина от веток и прочего мусора очищала и мэр города Валентина Калита.

Глава областного центра отметила, что за более чем 10-летнюю историю существования акции желающих принять в ней участие не уменьшается. Так и на этот раз общее количество добровольцев составило около 180 человек.

По информации пресс-службы мэрии, в рамках осеннего этапа акции «Чистый город» с 26 сентября с улиц областного центра было убрано несколько тонн мусора. В основном это листва, встречается и бытовой мусор, окурки.

Уже прошли субботники в школах, убрали свою прилегающую территорию студенты, коллективы учреждений культуры, центра «Доброта», жители сёл Садовое, Белогорье и Плодопитомник. Многие горожане навели порядок во дворах многоквартирных домов, сообщает мэрия.