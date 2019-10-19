Тепло и слабый ветер: прогноз погоды в Приамурье на 19 октября

19 октября в Амурской области осадков не ожидается. Порывы восточного, юго-восточного ветра могут достигать 9 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до 11...16 градусов со знаком плюс, местами на севере – 4...9 градусов.

В Благовещенске небольшая облачность, без осадков. Дует южный, юго-восточный ветер со скоростью 3...8 метров в секунду. Воздух прогреется до 14...16 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Любовь Чуприна