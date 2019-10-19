Гороскоп 19 октября: Овнам необходим отдых, у Дев непредвиденные траты, а Стрельцы изменят стратегию

Восход Солнца: 06:57

Заход Солнца: 17:31

Солнце в Весах.

Овен. Противоречивый, двойственный день. Первая половина дня может быть удачной для заключения новых контрактов. Вы сможете кого угодно убедить в чем угодно, а потому возможно решение важных вопросов с партнерами. Во второй половине дня значительно снизятся ваши жизненные силы. Разочарования будут переноситься с трудом. Вам необходим отдых в уединении.

Телец. Смело беритесь за любое дело, так как везде Вы сможете добиться успехов. Жизненный потенциал на высоком уровне. Люди, одинокие или ищущие приключений, могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола, однако Венера начинает регрессивное движение, поторопитесь.

Близнецы. Напряженный день. Пренебрежение дипломатией, умением проявлять гибкость в зависимости от ситуации негативно скажется на отношениях с партнером. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или повлекут за собой неоправданные финансовые потери.

Рак. Коммерческие дела будут развиваться удачно и принесут желаемые результаты. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Звезды рекомендуют подумать о своих романтических связях и увлечениях. Вероятно появление на горизонте прежних поклонников.

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Лев. Суббота будет связана с приливом сил и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, Ваша практичность и интуиция – гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее.

Дева. Сегодня не исключены неожиданные повороты в судьбе,которые приведут к финансовым потерям или непредвиденным тратам. Вероятное изменение финансовой ситуации потребует корректировки планов или пересмотра намеченных действий. Рассчитывайте на помощь окружающих. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола.

Весы. Сегодня Вам грозят недоразумения в отношениях с сотрудниками или начальством. Вероятно неприятное известие или неожиданная встреча, которая заставит Вас изменить намеченные планы. Может быть, вам предложат новую должность или у вас появится возможность дополнительного заработка.

Скорпион. Благоприятный день для нового знакомства, веселья, раскрепощения. Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к Скорпионам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для Вас полезным. Измените своим принципам и активно включитесь в решение бытовых проблем.

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Стрелец. Возможно, Стерльцам все-таки придется немного изменить свои планы и общую стратегию действий. Все, конечно же, наладится, если будете действовать внимательно и осторожно. Перепроверяйте себя во всем, даже в мелочах. Будьте осторожны: возможны легкие травмы.

Козерог. Излишняя прямота и откровенность суждений или отсутствие дипломатической гибкости при обращении к начальству может отрицательно сказаться на вашем карьерном продвижении по ступеням служебной лестницы. Вероятны недоразумения или ссоры с окружающими вас людьми. Впрочем,ваша отходчивость и незлопамятность помогут найти пути к примирению.

Водолей. Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам, ведь жизненные силы так легко теряются, а восстанавливаются с большим трудом. Сегодня вероятны достаточно сильные головные боли, так что постарайтесь не напрягаться.

Рыбы. Будьте осторожнее и сдержаннее в финансовых делах. Возможно, Рыбам придется изменить манеру поведения и отношение к некоторым знакомым. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в общественные организации и государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Гибкость поможет Вам разрешить разного рода конфликты.

Астролог: Вальдемар Небоходцев