Талант амурчан приехала оценить педагог голливудской школы вокала (видео)

В Благовещенск в рамках шестого международного фестиваля «Детство на Амуре» впервые приехала актриса-певица, которую еще называют «Русский голос Голливуда» Виктория Белова. В столицу Приамурья гостья приехала оценить вокальные данные амурчан, а также провела мастер-класс. Подробности в материале Альфа ТВ.

Виктория Белова владеет голливудской системой вокала, преподает в России и заграницей, а также нередко выступает звездным наставником. Она давала уроки таким топовым артистам, как Вера Брежнева, Оскар Кучера и другим. Некоторыми секретами вокальной техники, которые в том числе используют зарубежные звезды вроде Дженнифер Лопес, Виктория поделилась с благовещенскими вокалистами. Встреча прошла в Центральной детской школе искусств Благовещенска.

Виктория Белова – председатель жюри шестого международного фестиваля «Детство на Амуре» в номинации «Вокал». В эти дни вместе с другими педагогами ей предстоит оценить вокальные данные участников конкурса. Отбор уже начался. В этом году от солистов и ансамблей поступило порядка ста заявок на участие. Конкурсные прослушивания продлятся два дня. Итоги фестиваля жюри объявит 20 октября, в воскресенье, в общественно-культурном центре Благовещенска. Вот фрагмент выступлений, которые участники подготовили в этом году.

Шестой международный фестиваль «Детство на Амуре» в этом году проходит с 17 по 20 октября. Программа насыщена конкурсными мероприятиями и мастер-классами. Подробное расписание Амур.инфо публиковало в блоге «Культпросвет».