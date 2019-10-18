В Свободном на месте пожара нашли мертвого мужчину

Утром 18 октября поступило сообщение о пожаре в Свободном, горел нежилой дом по улице 50-летия Октября. Через две минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 в составе шести человек и двух единиц прибыли на место.

В течение 16 минут открытое горение пожарные ликвидировали. Дом оказался поврежден по всей площади. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. Во время тушения на месте пожара был обнаружен погибший, личность и причина смерти мужчины также устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.

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Екатерина PL