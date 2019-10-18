В Свободном на месте пожара нашли мертвого мужчину
Утром 18 октября поступило сообщение о пожаре в Свободном, горел нежилой дом по улице 50-летия Октября. Через две минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 5 в составе шести человек и двух единиц прибыли на место.
В течение 16 минут открытое горение пожарные ликвидировали. Дом оказался поврежден по всей площади. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.
Во время тушения на месте пожара был обнаружен погибший, личность и причина смерти мужчины также устанавливаются, сообщает амурское управление МЧС.
Просмотров всего: 39