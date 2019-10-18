Мэрия Благовещенска узнала, почему у жителей Астрахановки холодные батареи

Сотрудники благовещенской администрации провели проверку по жалобам жителей Астрахановки на холодные батареи. Члены комиссии, в состав которой вошли представители городского управления ЖКХ, прокуратуры, ОНФ, инспекторы АКС, прошли по домам и выполнили контрольные замеры на котельной, обслуживающей район, оценили и состояние теплотрассы.

На момент проведения проверки параметры источника теплоносителя на местной котельной температурному графику полностью соответствовали. Во время обхода теплосети были выявлены участки с нарушением изоляции труб. Представителю АКС тут же было выдано указание в срочном порядке организовать ремонт поврежденных коммуникаций.

Подомовой обход жителей показал, что в первых домах одной из улиц температурный режим соответствует норме, при этом на концевых объектах температура теплоносителя в радиаторах значительно ниже, то есть тепло от котельной в полном объеме этим абонентам не поступает.

По заключению управления ЖКХ администрации города, причинами сложившейся ситуации является ненадлежащая подготовка теплопринимающих устройств потребителей к отопительному периоду, со стороны АКС частичное отсутствие тепловой изоляции на сетях, а также несанкционированная установка отдельными жителями насосного оборудования, что в конечном счете и влияет на общий гидравлический режим в этом районе.

Администрацией города продолжится работа по урегулированию проблемной ситуации до нормализации теплового режима в домах благовещенцев, сообщает пресс-служба мэрии.