Представительские автомобили в России стали дешевле

Эксперты проанализировали рынок представительских машин с пробегом и выяснили, что в среднем по России такой автомобиль можно приобрести за 722 000 рублей. Это на 16 % меньше, чем в прошлом году.

Как говорится в исследовании «Авито», лидером по продажам в третьем квартале 2019 года стал Mercedes-Benz S-Class. За год средняя цена его снизилась почти на четверть – до 670 000 рублей. Также стали доступнее модели, занимающие второе и третье места в рейтинге по продажам: BMW 7 серии (на 17 %, до средней цены 630 000 рублей) и Audi A8 (на 11 %, до средней цены 601 000 рублей). Кроме того, подешевел Nissan Fuga (на 4 %, до 374 000 рублей). Средняя цена на Hyundai Equus не изменилась за год.

Остальные модели в десятке самых продаваемых подорожали, наиболее заметно Kia Opirus – на 23 %. Kia Quoris и Nissan Fuga – новички рейтинга-2019. Из списка лидеров продаж с прошлого года выбыли Lincoln Town Car и Volkswagen Phaeton.

Kia Quoris также является самым дорогим автомобилем в рейтинге: его средняя цена составила около 1,2 миллиона рублей. Jaguar XJ с пробегом в среднем продается за 1 миллион рублей. Остальные наиболее продаваемые модели стоят меньше этой суммы.

Больше всего представительских авто продают в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге, во всех этих городах средние цены на них снизились: в Москве на 5 %, в Санкт-Петербурге на 20 %, а в Краснодаре на целых 36 %.

Самые доступные по цене представительские авто – в Красноярске (в среднем 288 000 рублей), Омске (290 000 рублей) и Новосибирске (334 000 рублей). Самые дорогие – в Ижевске (в среднем 1,4 миллиона рублей), Самаре (1,3 миллиона рублей) и Казани (1,1 миллиона рублей), пишет «Российская газета».