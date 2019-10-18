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Резиденция Деда Мороза и музей: о будущем исторического особняка на набережной (видео)

Резиденция Деда Мороза и музей: о будущем исторического особняка на набережной (видео)

В 2020 году памятник архитектуры – особняк купца Иннокентия Котельникова на пересечении улиц Краснофлотской и Шевченко в Благовещенске станет музеем. А до Нового года там разместится резиденция Деда Мороза.

Об этом корреспонденту Альфа ТВ рассказала министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова.

17 октября стало известно, что областное правительство передало историческое здание в центре города министерству культуры. Об этом решении ведомству сообщили пару недель назад. Работники культуры за короткое время определились, как распорядиться зданием. В частности, в нем планируют сделать экспозицию, посвященную истории этого дома, первоначальному собственнику особняка, почетному гражданину Благовещенска, купцу, золотопромышленнику – Иннокентию Котельникову, а также экспозицию об истории купечества Приамурья с элементами его быта.

Кроме этого, министерство культуры и национальной политики хочет узнать пожелания амурчан насчет этого здания. Сбор предложений будет проходить до 1 ноября. Оставить их можно в инстаграм-аккаунте ведомства и на сайте.

Надежда Доргунова отметила, что дом купца Котельникова, построенный еще в 1890-е годы, сохранился до наших дней в хорошем состоянии и не требует серьезного ремонта.

В августе 2019 года редакция Альфа ТВ публиковала материал об истории особняка. Ранее в нем находилось представительство президента РФ, а последние пять лет оно стояло пустым.

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#история #культура #отдых #туризм

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