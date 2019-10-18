О космодроме Восточный рассказали всему миру через космические открытки

Более 700 открыток с космодромом Восточным и видами космоса бесплатно доставит Почта России из Приамурья во все уголки России и мира. Уникальные карточки отправили участники молодежного фестиваля «Космофест», который состоялся 17 октября в Амурском госуниверситете.

Особой популярностью открытки пользовались у гостей из Поднебесной. По словам студентов из КНР, открытки с видами космоса сейчас на пике популярности среди посткроссеров и молодежи, а отправить их прямо из космической гавани – большая удача. Участники из Поднебесной не только подписывали космические карточки своим родным и знакомым, но и оставляли себе на память. На каждую открытку сотрудники почты ставили памятный оттиск в виде ракеты с надписью «Космодром Восточный».

Всего с молодежного фестиваля Почта России бесплатно доставит более 700 брендированных открыток. Сотрудники почты помогли участникам правильно заполнить почтовые карточки, наклеить марку и опустить в почтовый ящик, расположенный здесь же.

Уникальные космические карточки с космодромом Восточным уже есть в коллекции Московского музея космонавтики. Лимитированная серия открыток под девизом «Покоряй космос с нами!» была выпущена в Приамурье в честь запуска ракеты в июле 2019 года. Часть открыток сразу после старта отправились знаменитым российским космонавтам.