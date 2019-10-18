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18октября
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сегодня, 19:22 0

Аналитики выяснили, что россияне едят слишком много яиц

Аналитики выяснили, что россияне едят слишком много яиц
Фото: bk55.ru

В среднем житель России съедает в год 280 яиц, что превышает рекомендованную рациональную норму на 8 % (260 яиц). По этому показателю Россия уступает Китаю и опережает США с Евросоюзом. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank Investment Research.

«Потребление яиц в России находится на достаточно высоком уровне. На протяжении последних десяти лет подушевое потребление яиц в России росло в среднем на 1 % в год», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что рекомендованная норма потребления яиц в России на 17 % выше, чем в США (240 яиц) и на 33 % выше, чем в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне в среднем за год съедают на 7 % яиц меньше, чем жители Китая (300 яиц). Эта азиатская страна является крупнейшим мировым рынком яйца, пишет РБК.

«Внутреннее потребление столового яйца будет оставаться основным фактором роста его производства. В среднесрочной перспективе мы ожидаем замедления роста выпуска птичьего яйца до 1 % в год против 1,6 % в предшествующем периоде», — заявили аналитики. По их подсчетам, к 2024 году производство яиц вырастет до показателя в 47,7 миллиарда штук, что на 6 % превысит показатель прошлого года.

В 2018 году производство яиц в России достигло 44,9 миллиарда штук. В отчете говорится, что после четырехлетнего непрерывного роста производство яиц в стране показало крайне низкую динамику, увеличившись всего на 0,2 %. «Причиной замедления темпов выпуска стал опережающий рост цен на сырье», — считают аналитики Sberbank Investment Research.

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#жизнь

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