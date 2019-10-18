В Белогорске появился новый школьный спорткомплекс

18 октября в Белогорске торжественно открыли спортивную площадку в гимназии № 1. Проект реализован по предложению губернатора Амурской области Василия Орлова в рамках образовательной программы «Газпром – детям». На него потратили 20 миллионов рублей.

Началось мероприятие с поднятия флага Российской Федерации. Почетное право предоставлено учащемуся 11В класса гимназии № 1 Владиславу Барташевичу. Это один из лучших игроков Амурской области по баскетболу, рекордсмен Белогорска в беге и отличник ГТО.

В открытии приняли участие гимназисты и их родители, спортсмены города, депутаты городского совета, администрации Белогорска, подрядчики. Построить новый школьный стадион, несколько специализированных площадок для игровых видов спорта удалось в предельно сжатые сроки.

«Хочу сказать большое спасибо, тем, кто помогал нам сделать этот прекрасный стадион, – обратился к присутствующим глава Белогорска Станислав Мелюков. – В этом году мы сдаем второй такой спортивный объект. Мы выполнили поручение губернатора Василия Орлова в короткие сроки. Благодарен подрядчику Валерию Десятнику, который сделал эту спортивную зону за 70 дней. Всего за 70 дней».

Благодарственным письмом главы Белогорска за большой вклад в развитие образования на территории города и реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» награждены начальник участка ООО «Белогорск РемСтройСервис» Артем Багин, предприниматель Валерий Десятник и машинист погрузчик ООО «Белогорск РемСтройСервис» Алексей Ковтун.

«У нас все получилось! Это все обошлось в 20 миллионов рублей. Из которых 14 миллионов предоставила область и 6 добавил город, – отметил глава города. – Поэтому прошу вас, прошу всех белогорцев беречь то, что сделано, прошу использовать стадион, чтобы это все не простаивало, а приносило пользу нашим детям. Потому что в них вся сила будущего Белогорска».

Глава Белогорска вручил директору гимназии № 1 Екатерине Сергеевой подарочный сертификат на сумму 200 тысяч рублей на дополнительное оборудование для первой в Белогорске специализированной площадки для изучения ПДД для детей.

Кульминацией торжественной части открытия стала церемония зажжения огня с участием представителей семейной династии Бойко. Родоначальники династии Анатолий Иванович и Валентина Федоровна Бойко 40 лет отдали педагогической деятельности в Белогорске, в том числе в гимназии № 1.

Огонь открытия школьного спортивного комплекса зажег тренер-преподаватель высшей категории Алексей Бойко и чемпион Амурской области Ярослав Денисов.

Спортивная часть продолжилась театрализованным открытием специальной площадкой для занятий по изучению правил дорожного движения. Современный функциональный автогородок для детей пока единственный в Белогорске. Он создан по поручению главы города Станислава Мелюкова, как дополнение к новой спортивной зоне с футбольным полем с искусственным покрытием, баскетбольной, волейбольной площадкой, а также тренажерным комплексом.

Юидовцы показали театрализованную поучительную сценку на новой площадке ПДД с участием сотрудников отдела ГИБДД Белогорска. Инспектор дорожно-патрульной службы вручил юным инспекторам дорожного движения комплект регулировщика, светоотражающие элементы и сладкие призы.

«У нас осталось 5 школ, необорудованных. Будем выходить с идеями, с предложениями на финансовую поддержку, – добавил в завершение праздничного мероприятия глава Белогорска. – Губернатор Василий Орлов относится к спорту с большим вниманием. Думаю, наши просьбы будут услышаны, потому как Белогорску удается делать все на высоком уровне, качественно и в короткие сроки. Этот стадион тому доказательство», сообщает пресс-служба администрации Белогосрка.