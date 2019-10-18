Соревнования по ММА, выставка коллекций, концерт группы из Петербурга: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет много спортивных мероприятий. Например, турнир города по стрельбе из лука, Кубок Благовещенска по хоккею, первенство и чемпионат города по смешанному боевому единоборству. Кроме того, в областном центре выступит джипси-фолк-рок группа из Санкт-Петербурга The Hatters.

Суббота, 19 октября

В 10:00 стартует открытое первенство Благовещенска по бильярду среди юниоров. Место проведения – бильярдный клуб «Абриколь».

В 11:00 в АОДНТ состоится открытый турнир города по стрельбе из лука.

Театр кукол в 11:00 приглашает на спектакль «Котенок по имени Гав», а в 17:00 – на спектакль «Мцыри».

В 16:00 начнется гала-концерт международного фестиваля-конкурса «Детство на Амуре». Он пройдет в большом зале Общественно-культурного центра.

В 16:00 в Амурском областном краеведческом музее пройдет концерт Любови Наконечной «Святая к музыке любовь».

В 17:00 театр драмы покажет сказку о настоящем в одном действии «Алые паруса».

В 18:00 в областной филармонии пройдет концерт бардов «Осенняя пора – очей очарованье».

В 21:00 стартует Кубок Благовещенска по хоккею. Соревнования пройдут на стадионе «Спартак».

В спорткомплексе «Юность» состоится открытое первенство и чемпионат города по смешанному боевому единоборству (ММА). Участвовать в соревнованиях будут 150 спортсменов из Амурской области и Магадана. В 10:00 состоится торжественное открытие; в 10:15 – начало соревнований (предварительные поединки); в 15:00 – финальные поединки и поединки за третьи места; в 17:00 – церемония награждения.

Воскресенье, 20 октября

В Благовещенске пройдет открытое первенство и чемпионат города по шин-кекушин карате. Соревнования состоятся по адресу: улица Краснофлотская, 6. В 9:00 начнутся предварительные поединки; в 12:00 – торжественное открытие, полуфинальные и финальные поединки.

С 10:00 до 15:00 горожан приглашают на вторую выставку-ярмарку амурских коллекционеров в областной Дом народного творчества.

Театр кукол в 11:00 покажет спектакль «Про Иванушку и Варварушку».

В театре драмы в 17:00 можно будет посмотреть сказку о настоящем в одном действии «Алые паруса».

В 19:00 в Grand Arena Ostrova начнется большой сольный концерт джипси-фолк-рок группа The Hatters (Санкт-Петербург).

Суббота и воскресенье, 19 и 20 октября

Два дня будет проходить чемпионат города по настольному теннису. В соревнованиях примут участие порядка 70 спортсменов из разных населенных пунктов Амурской области. Торжественное открытие состоится 19 октября в 10:00, 20 октября спортивные состязания стартуют в 10:00. Соревнования пройдут в спортивном зале Политехнического колледжа.

Также оба дня будет проходить осеннее первенство города Благовещенска по городошному спорту. Начало в 10:00 на стадионе «Амур».