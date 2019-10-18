Международные учения провели на Амурском ГПЗ

В Приамурье состоялись международные учения, направленные на отработку действий по обеспечению безопасности людей при возникновении чрезвычайных событий на территории объектов Амурского газоперерабатывающего завода. Организаторами выступили ПАО «Газпром», «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» (CNPC), АО «СОГАЗ» и ООО «Газпром переработка Благовещенск».

В масштабных учениях приняли участие дочерние общества «Газпрома», сотрудники Главного управления МЧС России по Амурской области и его структурных подразделений, Министерства внутренних дел РФ, Министерства здравоохранения РФ, Федеральной таможенной службы, аварийно-спасательные подразделения подрядных организаций, задействованных в строительстве Амурского ГПЗ, специалисты службы спасения 999 и первой народной больницы китайского Хэйхэ.

В ходе учений отрабатывались оперативность и слаженность действий всех служб. В первую очередь уделили внимание алгоритму спасения пострадавших и взаимодействию при санитарной эвакуации, в том числе на территорию Китая.

Согласно разработанному сценарию, учения проводились в два этапа. На первом участники ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия, включая трансграничную эвакуацию пострадавших. На втором этапе тушили пожар на складе дизельного топлива и проводили газоспасательные работы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

В кратчайший срок были мобилизованы более 100 человек и 28 единиц техники, устранены последствия происшествия, условно пострадавшие оперативно доставлены в лечебные учреждения Амурской области и Хэйхэ.

«Сохранение жизни и здоровья человека является приоритетным направлением деятельности ПАО "Газпром" по реализации политики в области производственной безопасности. В рамках учений отработаны процедуры взаимодействия, оповещения и реагирования на чрезвычайные события, оказание медицинской помощи и трансграничной эвакуации пострадавших на региональном и международном уровнях. Поставленные задачи полностью выполнены. Все задействованные подразделения показали высокий уровень профессиональной подготовки. Силы и средства на объекте имеются в достаточном количестве для выполнения задач любой сложности», – сказал заместитель начальника департамента – начальник управления ПАО «Газпром» Дмитрий Пономаренко.

«Система производственной безопасности на Амурском ГПЗ выстроена так, чтобы не допускать подобных ситуаций. Но даже при самом минимальном риске мы считаем работу по повышению уровня безопасности наших объектов, сохранению здоровья работников ключевым приоритетом. Мы продолжим регулярно проводить такие тренировки», – сказал генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев.

«Организовано масштабное взаимодействие гражданских служб с привлечением сил и средств "Газпрома" и CNPC, МЧС. Наверное, самое сложное задание – санитарная эвакуация пострадавших с российской территории в учреждения КНР. Это отработка оперативного согласования с пограничной службой, МИДом и таможенной службой. В результате, бесспорно, получен уникальный опыт, который в дальнейшем может стать базовым для расчета сил и средств на других производственных объектах, задействованных в рамках международного сотрудничества между нашими странами», – отметил заместитель председателя правления АО «СОГАЗ» Сергей Охотников.

«Мы активно поучаствовали в подготовке и проведении этих масштабных учений. Цели по их итогам достигнуты. Самое главное, что уже на этапе подготовки удалось наладить эффективное сотрудничество с коллегами из КНР и на практике отработать алгоритм действий при возникновении нештатных ситуаций», – прокомментировал начальник Главного управления МЧС по Амурской области Матвей Гибадулин.

«Задания выполнили успешно. Учения показали: здоровье и жизнь человека – превыше всего в любой чрезвычайной ситуации. В будущем будем продолжать совместные учения "Газпрома" и CNPC, чтобы повышать навыки безопасности у персонала – в этом главная миссия. Сегодняшние учения – это еще один шаг к успеху», – пояснил руководитель делегации CNPC Цянь Фэнчжан.

Фото: gzt-sv.ru