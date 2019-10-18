Бог сказал повысить цену: забавные случаи из жизни риелторов

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В любой работе случаются курьезы. Даже в таком серьезном деле, как проведение сделок с недвижимостью, без казусов не обходится. Благовещенские риелторы поделились запомнившимися им историями сделок.

Квартира по фен-шую

– Нередко бывают запросы от клиентов на поиск квартиры, которая отвечает требованиям фен-шуя, – делится Инна Гапон, риелтор компании «Этажи». – Причем в этих требованиях порой такие планировки, которые очень сложно найти в Благовещенске. Покупатели хотят, чтобы в этой квартире окна были на одну сторону света, дверь – на другую, санузел располагался в подходящей зоне, кухня – тоже… Требования есть и к району, и ко двору, и к самому дому и его форме.

Как говорит Инна Гапон, найти такие объекты зачастую нелегко, но риелторы с уважением относятся к запросам клиентов и стараются подыскать подходящие варианты.

Порой реакции на квартиры «не по фен-шую» удивляют. Например, зеркало «в неподходящей зоне» заставило буквально бежать потенциальную покупательницу из квартиры.

По воле божьей

– Искали для покупателя квартиру, нашли подходящий объект, – вспоминает руководитель отдела продаж компании «Перспектива 24» Иван Одров. – Согласовали все нюансы и выходим на сделку. Но вдруг продавец сообщает о том, что цена на квартиру поднимается.

«Как же так? Мы же обо всем договорились! Почему цена выросла?» – недоумеваем мы. «На то была воля божья…» – отвечает продавец. Мы впервые столкнулись с таким аргументом, но даже его нам удалось отработать, и продавец согласился на продажу по той цене, о которой договорились изначально.

Дела семейные

Бывают и не совсем смешные случаи. Например, несколько семейных пар искали для себя новое гнездышко, но в поисках не могли прийти к консенсусу и… разводились. А ведь они даже не дошли еще до главного испытания – ремонта в квартире!

– В свое время нас удивила одна семья, которая подыскивала квартиру для себя (супруги и ребенок), но везде на просмотрах их сопровождала мама супруга, – вспоминает Инна Гапон. – И каждый раз она вставляла свои решающие «эта квартира мне не подходит». В один момент она просто заявила, что семье сына лучше взять гостинку в новом доме с хорошим ремонтом, чем двухкомнатную. И когда агент спросил: «А если родится второй ребенок, как же семья в гостинке будет размещаться», свекровь ответила: «Я им не разрешаю рожать второго ребенка»…

– А у нас одна пара сделала запрос на покупку квартиры с одними параметрами, а когда мы уже начали искать и ездить на просмотры, семья узнала, что у них будет пополнение! – делятся в компании «Перспектива 24» в Благовещенске. – Это тот случай, когда одним из первых о таком радостном событии узнает не вся родня, а агент по недвижимости. Скорректировали параметры поиска и подобрали квартиру для семьи с ребенком.

Вечеринка «напоследок»

Нередко продавцы квартир просят продать их объект и еще какое-то время в нем пожить. Покупатели обычно идут навстречу. Зачастую старые и новые собственники некоторое время живут на одной площади вместе.

С этим тоже связаны некоторые казусы. Например, однажды продавец – женщина пенсионного возраста устроила прощальную вечеринку с бабушками-подружками. Покупатель, который в это время уже терпеливо соседствовал с ней, делился потом со своим агентом по недвижимости, как весело «куражили» бабушки всю ночь напролет.

В другом случае в одном доме на земле старая и новая собственницы жили несколько месяцев. Продавец, оставшаяся жить в проданном доме «до покупки новой квартиры», радостно делилась с подругами, как ей повезло: новая хозяйка и двор в порядок привела, и обед готовит на всех, и все домашнее хозяйство ведет. В общем, обслуживает прежнюю владелицу жилья. Правда, закончилось такое соседство скандалом, и старая собственница с обидой покинула дом.