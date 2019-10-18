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18октября
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сегодня, 17:35 1

В Благовещенске почти готов новый участок набережной Амура

В Благовещенске почти готов новый участок набережной Амура

В Благовещенске на набережной реки Амур завершаются работы по берегоукреплению. От улицы Пионерской до Театральной скоро закончат установку гранитных блоков, карнизных камней, облицовочных плит и тротуарной плитки.

По данным администрации Благовещенска, готовность объекта составляет более 85 %. «Уже окрашены все опоры освещения, которые были изготовлены в городе Касли. Завершены пусконаладочные работы. В вечернее время освещение набережной уже используется для ведения работ, что позволяет завершать рабочий день в 20:00», – сообщает администрация областного центра.

Подрядчик заверяет, что все работы идут согласно графикам, на участках трудятся около 80 человек.

«В первую очередь набережная выполняет функцию гидротехнического сооружения, которое позволит защитить город от большой воды. Кроме того, это любимое место отдыха горожан. Этим участком мы завершаем всю линию, которая идет вдоль Амура и уже планируем следующий, десятый участок, который идет вдоль реки Зеи. На сегодняшний день проект 10-го участка проходит конкурсные процедуры», – рассказал первый заместить мэра Благовещенска Олег Имамеев.

На реализацию проекта выделено 654,6 миллиона рублей. Все работы на объекте должны завершить до 30 ноября.

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#строительство

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 минута назад

    Не понял слова: "... этим участком мы завершаем строительство набережной вдоль линии Амура...", а в районе Нагроной?

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