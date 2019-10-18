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18октября
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Квнщики ДВОКУ победили в отборочном этапе среди команд образовательных учреждений Минобороны

Квнщики ДВОКУ победили в отборочном этапе среди команд образовательных учреждений Минобороны
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Команда КВН «Осторожно, ДВОКУ!» заняла первое место в отборочном этапе среди команд образовательных учреждений Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В Доме офицеров Тихоокеанского флота состоялись отборочные игры Клуба веселых и находчивых среди команд образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Для участия в празднике КВН во Владивосток приехали курсанты из Омска, Тюмени, Новосибирска, Челябинска, Благовещенска. Столицу Приморского края представил коллектив КВН «Макароны по-флотски».

Участники игры соревновались в трех конкурсах – «Приветствие», «Триатлон» и «Музыкальное домашнее задание». Команда КВН «Осторожно, ДВОКУ!» под руководством майора Павла Потяева в упорной борьбе заняла первое место. Команда-победитель набрала в сумме за три конкурса 70 баллов. Ближе всех к амурчанам подобралась команда из Омска, уступив им 5 баллов.

Победителей определило независимое жюри, в состав которого были приглашены представители Тихоокеанского флота, известные в Приморье журналисты, спортсмены и музыканты.

Кроме того, во время проведения отборочных игр участники почтили память тихоокеанцев, отдавших свою жизнь за Родину, и возложили венок к Вечному огню мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».

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#Дальний Восток #отдых

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    14 минут назад

    МОЛОДЦЫ! С юмором и смекалкой, у ДВОКОв всегда был порядок! Поздравляю!

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