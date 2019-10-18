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18октября
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сегодня, 17:15 0

Пусковой стол для космодрома Восточный испытали в Северодвинске

Пусковой стол для космодрома Восточный испытали в Северодвинске
Фото: city-review.ru

В Северодвинске прошли заводские испытания пускового стола для космодрома Восточный. Его изготовило предприятие АО «Промышленные технологии», которое участвует в создании стартового ракетного комплекса «Ангара» на амурском космодроме, сообщило издание «Эхо Севера» со ссылкой на пресс-службе администрации Северодвинска.

Российскими заказчиками предприятия являются Министерство обороны РФ, федеральное космическое агентство, РЖД, ОСК.

Генеральный директор АО «Промышленные технологии» Леонид Лозенко рассказал о том, что именно было построено на предприятии: «Пусковой стол — это первое изделие проекта. После завершения достаточно объёмного цикла испытаний, он Северным морским путём пойдёт на космодром Восточный. Все работы были выполнены нашей компанией в связке с оборонными предприятиями города.

В рамках этого же проекта мы изготавливаем комплект ферм массой 425 тонн, который предназначен для удержания ракетно-космического носителя на пусковом столе при воздействии на него ветровых нагрузок. Кроме того, будем изготавливать транспортно-установочный агрегат. Подобные изделия ранее мы поставляли на космодром Плесецк».

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#космодром #строительство

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