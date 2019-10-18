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18октября
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сегодня, 17:17 0

Светлана Лобода подтвердила теплые отношения с Тиллем Линдеманном

Светлана Лобода подтвердила теплые отношения с Тиллем Линдеманном
Фото: instagram.com/lobodaofficial

37-летняя певица отпраздновала день рождения в компании лидера группы Rammstein. Светлана Лобода держала под руку 56-летнего Тилля Линдеманна на общей фотографии.

Светлана устроила ночной праздник по случаю своего дня рождения. Певица отметила день рождения в узком кругу. Светлана опубликовала в Инстаграме снимок из ресторана, на котором была запечатлена вместе с Тиллем Линдеманном. Лобода перестала скрывать свой роман с лидером группы Rammstein.

Немецкий музыкант сидел по правую руку от российской певицы. Звезды наклонились друг к другу. Светлана нежно взяла артиста под руку, по-хозяйски положив сверху вторую руку.

Позже Лобода выложила новое фото, которое подписала: «Сегодня я проснулась абсолютно счастливой. Я люблю и любима, и пусть это не заканчивается никогда!»

Подписчики обрадовались тому, что певица больше не будет хранить в тайне личную жизнь и поздравили Лободу с достойным выбором мужчины.

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#шоу-бизнес

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