Так не пойдет: амурский губернатор предлагает усовершенствовать систему профосмотров

В Приамурье планируют усовершенствовать систему первичных профосмотров. Поручение об этом глава региона Василий Орлов дал областному минздраву. Он отметил, что система недостаточно эффективна. Профосмотры в медучреждениях нужно сделать удобнее, в отдаленные районы должны выезжать мобильные комплексы со специалистами.

Эту тему подняли на коллегии регионального минздрава «Состояние онкологической помощи населению Амурской области». Было озвучено, что смертность в регионе за 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого выросла на 3 процента. Среди лидеров – сердечно-сосудистые заболевания и онкология. «Онкопатруль» уже работает в районах, однако его эффективность недостаточна из-за организационных моментов и, как следствие, неполной вовлеченности населения, считает губернатор.

«Нам очень важно организовать систему первичных профосмотров. Сегодня она не работает. Во-первых, надо организовать логистику внутри лечебных учреждений, чтобы человек, который приходит на медосмотр мог получить его за короткий срок. Это вопрос именно к организации лечебного учреждения. Второе: надо идти в народ, надо покупать мобильные комплексы, мы их профинансируем. Запросите денег столько, сколько надо, я вам дам. Мы должны организовывать профосмотры на местах. Главы муниципальных образований и замы по социальной работе, вы в эту тему будете вовлечены по полной, вы будете нести персональную ответственность за количество людей, которые прошли осмотры. Сегодня есть колоссальный разрыв между министерством здравоохранения, всей системой здравоохранения и главами муниципальных образований. Так не пойдет», – высказался Орлов.

Среди проблем регионального здравоохранения на коллегии была озвучена проблема нехватки кадров. «Она ощущается на всех уровнях. Когда уезжаешь в удаленные населенные пункты, то возникает целый спектр вопросов: не хватает специалистов, условий для размещения этих специалистов. У нас не хватает специалистов и на уровне системы управления. В частности, по министерству здравоохранения: из 40 должностей 13 вакантны», – добавил губернатор.

Одна из мер поддержки и вовлечения квалифицированных кадров – программа «Земский доктор». «Так или иначе первичное звено мы стараемся укомплектовать всеми возможными случаями: пишем заявки в академию, пишем в колледж для комплектования среднего звена. Показываем районы, где у нас дефицит кадров, куда нужно привлекать население. Кроме того, есть меры социальной поддержки – выплаты. Сейчас медперсонал получает по 500 тысяч, доктора получают по 1 миллиону рублей, это те, кто имеет желание поехать в районы. Соответственно, главы муниципальных образований из средств муниципалитетов тоже осуществляют выплаты различные – подъемные. И медицинские организации тоже платят стимулирующие выплаты молодым специалистам, чтобы они остались работать в их медицинских организациях», – сказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Министр добавила, что со следующего года программа «Земский доктор» претерпит некоторые изменения – выплаты станут больше. «Врачи будут получать по 2 миллиона рублей, а фельдшеры – по миллиону. Эти деньги они могут использовать как на приобретение жилья, так и на какие-то свои цели», – сказала она.

Василий Орлов дал поручение министру в ближайшее время проанализировать, насколько эффективна система здравоохранения на уровне руководителей больниц и поликлиник. «Я вас прошу выделить время, максимально часто, если не ежедневно, то несколько раз в неделю, лично объезжать лечебные учреждения и давать собственную оценку тому, как происходит лечебный процесс», – обратился губернатор к министру.

«У нас негативных примеров много. Например, ситуация, которая сложилась с детскими профосмотрами. Крайне негативная реакция населения. Там в чем вина – человеческий фактор: элементарно не смогли внутри поликлиник развести эти потоки, заранее спрогнозировать, сделать выездные бригады, определить достаточное количество лечебных учреждений. В этом проблема – качественное управление поликлиниками. Все ресурсы, чтобы пройти эту ситуацию, были», – упомянул глава региона.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Приамурью до конца 2024 года будет выделено 7 миллиардов 300 миллионов на закупку оборудования. В ближайшем будущем в регионе запланирован ремонт пяти поликлиник в регионе: благовещенской, свободненской, тындинской, зейской и райчихинской. Сейчас на эти медицинские организации заканчивает готовиться проектно-сметная документация. Также будет реконструировано реанимационно-анестезиологическое отделение Амурской областной клинической больницы в Благовещенске. В Приамурье также ждут еще один вертолет санавиации.