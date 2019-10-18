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18октября
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В Амурской области ищут жителя Овсянки со шрамом над левой бровью

В Амурской области ищут жителя Овсянки со шрамом над левой бровью
Фото: СУ СК РФ по Амурской области

В Амурской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» по факту исчезновения жителя села Овсянка Зейского района Романа Лизандера. Мужчина пропал 8 июня 2019 года.

По информации следствия, Роман Лизандер вышел из дома около 15:00, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мужчина объявлен в розыск. «До настоящего времени проводимые поисковые мероприятия положительных результатов не принесли», – сообщает амурское следственное управление.

Приметы пропавшего: на вид 50 лет, рост 170 сантиметров, средней полноты, плечи горизонтальные, лицо овальное, смуглое, глаза голубые, малые, нос большой, стрижка короткая, волосы темно-русые, голос сильный, размер обуви 44. Над левой бровью – шрам. На момент ухода был одет в куртку защитного цвета, футболку в полоску красно-синего цвета, камуфляжные брюки, резиновые шлепанцы.

Граждан, обладающих какой-либо информацией об обстоятельствах исчезновения Романа Лизандера или его возможном местонахождении, просят обратиться в следственные органы по телефону: 8-914-606-25-29, или в дежурную часть МО МВД России «Зейский»: 8-41658-2-15-52.

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