Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:32 0

В Приамурье осудили сторонника радикального ислама

В Приамурье осудили сторонника радикального ислама
Фото: pixabay.com

36-летний мужчина, прибывший в Благовещенск из ближнего зарубежья, устроился на работу в пекарню. В свободное время пекарь-кондитер занимался изучением и распространением материалов, пропагандирующих терроризм. Суд приговорил его к лишению свободы.

Как стало известно корреспонденту РИА «SM-News из источников в правоохранительных органах, осужденный репостил на своей странице в соцсетях материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие терроризм. В течение нескольких месяцев он, являясь приверженцем радикального течения идеологии, публиковал в интернете видеоматериалы, посвященные религиозному конфликту мусульман и буддистов.

При этом высказывался в поддержку проявлений религиозной нетерпимости и насильственных действий в отношении лиц, исповедующих буддизм. А также неоднократно высказывался в оправдание деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

Как сообщает источник, Восточный окружной военный суд приговорил трудового мигранта к двум годам колонии общего режима. Преступление было раскрыто сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области.

Просмотров всего: 163

#религия #суды

распечатать


Происшествия

Амурчанин не смог оплатить штраф и получил 50 часов обязательных работ
Происшествия 7

В Благовещенске студент получил шесть лет за наркотики
Общество 8

В амурском селе Поздеевка залили фундамент нового храма
Происшествия

Прокуратура обязала фермера из Верхнеблаговещенского навести порядок в хозяйстве
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь