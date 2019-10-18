В Приамурье осудили сторонника радикального ислама

36-летний мужчина, прибывший в Благовещенск из ближнего зарубежья, устроился на работу в пекарню. В свободное время пекарь-кондитер занимался изучением и распространением материалов, пропагандирующих терроризм. Суд приговорил его к лишению свободы.

Как стало известно корреспонденту РИА «SM-News из источников в правоохранительных органах, осужденный репостил на своей странице в соцсетях материалы, публично оправдывающие и пропагандирующие терроризм. В течение нескольких месяцев он, являясь приверженцем радикального течения идеологии, публиковал в интернете видеоматериалы, посвященные религиозному конфликту мусульман и буддистов.

При этом высказывался в поддержку проявлений религиозной нетерпимости и насильственных действий в отношении лиц, исповедующих буддизм. А также неоднократно высказывался в оправдание деятельности международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.

Как сообщает источник, Восточный окружной военный суд приговорил трудового мигранта к двум годам колонии общего режима. Преступление было раскрыто сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области.