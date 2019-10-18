Минтруд сообщил о снижении потребности в работниках из визовых стран

Потребность в иностранных работниках, приезжающих в Россию по визе, в 2020 году может снизиться на четверть по сравнению с текущим годом. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

На проживание и работу в России иностранцам требуется разрешение властей. В 2003 году были введены квоты на эти разрешения для граждан визовых стран, а в 2007 году – и безвизовых. При этом мигранты из безвизовых стран (среди них Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия) составляют около 80 % иностранных работников в России.

«Межведомственная комиссия... предлагает определить потребность на 2020 год в размере 104 тысячи 993 человека, что составляет 72,6 % от потребности на 2019 год», – говорится в сообщении.

Привлечение иностранцев по квоте позволит удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных работников, в том числе для строительства в Амурской области космодрома Восточный, газопровода «Сила Сибири», Западно-Сибирского нефтехимического комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины (проект ЗапСибНефтехим), пишет РИА Новости.

«Интерфакс» приводит основные причины привлечения иностранных работников в Россию: реализация инвестиционных проектов с участием иностранного капитала; применение импортного технологического оборудования, нуждающегося в установке, наладке и обслуживании квалифицированными иностранными специалистами; использование современных технологий в строительстве, соблюдение качества и сроков выполнения строительных работ; отсутствие отечественных специалистов с необходимой квалификацией в России.