Диана Шурыгина ушла от мужа к миллионеру

Диана Шурыгина недавно рассталась с оператором Андреем Шляниным, за которого вышла замуж в 2017 году. Скандально известная личность недолго горевала и начала отношения с миллионером Денисом Ребровым.

Впервые слухи о романе 20-летней Шурыгиной с Денисом Ребровым появились летом, когда оба неожиданно улетели в совместный отпуск на Бали. Шурыгина летом говорила, что любит только супруга, но уже в сентябре пара заявила о разводе. Также участница телешоу заявляла, что с Ребровым ее связывают только дружеские отношения.

Шурыгина вместе с Ребровым сразу после расставания уехала отдыхать в Тель-Авив. Своих романтических чувств пара не скрывает и постоянно радует поклонников свежими фото и видео с отдыха. Бывший муж Дианы также заявил, что Шурыгина уже переехала к новому мужчине.

«Добрались до Средиземного моря. Это уже наше второе море в Израиле, и песок здесь по сравнению с побережьем Красного просто офигенный», – делился впечатлениями Ребров, прогуливаясь по пляжу с Шурыгиной.

Ранее пара побывала на курорте Эйлат. Блогер отмечал, что получает особое удовольствие от поездки благодаря эффектной спутнице. «За неделю легко можно насобирать ярких событий больше, чем за весь год. Все что понадобится – это найти теплый город на карте и обзавестись не менее горячей компанией», – писал Денис.

Ранее парень признавался, что считает Шлянина не лучшей партией для известной блондинки. Даже заявлял о намерении обеспечить ее самостоятельно. «Я не понимаю, на что этот нищеброд вообще рассчитывает. Что Диана останется с ним? Ну очевидно же — она звезда и достойна лучшей жизни», – цитирует Реброва StarHit.

Супруги расстались на дружеской ноте. «Он хороший парень, средства для удовлетворения всех потребностей Дианы у него есть. Я честно, всем сердцем, рад за Дианку. Очень хочу, чтобы она побыла счастливой как можно дольше. А вот Денису могу только посочувствовать – с Дианой ему будет тяжело выстраивать отношения. За себя не переживаю, уверен, что скоро тоже обязательно найду свое счастье с другой представительницей прекрасного пола», – сказал Денис после расставания с Шурыгиной.

Диана Шурыгина получила свою известность после участия в шоу «Пусть говорят» в качестве жертвы изнасилования. Девушке посвятили рекордные 5 выпусков телепередачи. Также про нее снимали несколько документальных фильмов, приглашали на другие передачи и радиоэфиры. После того как скандал утих, Диана стала блогером и моделью.