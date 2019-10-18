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18октября
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сегодня, 15:37 0

В Благовещенском районе пал охватил 7 гектаров, подозревают поджог

В Благовещенском районе пал охватил 7 гектаров, подозревают поджог
Фото: instagram.com/firedep41

18 октября в Инстаграме firedep41 появилась информация о том, что в районе Исаевской рощи вблизи села Ровное Благовещенского района пожарные борются с большим палом.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, этот пал был выявлен 18 октября в 11:40 пожарными во время патрулирования. На данный момент он локализован и скоро будет ликвидирован. На месте работают огнеборцы пожарной части № 41 села Усть-Ивановка и пожарного поста села Грибское. Пламя охватило семь гектаров.

В ведомстве отметили, что, возможно, это был поджог.

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#пожары #природа #происшествия

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